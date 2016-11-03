中国环保：大气、水、土壤污染问题突出，环境执法监管待加强--人大报告

路透北京11月3日 - 中国全国人大常委会副委员长沈跃跃最新表示，环境保护法实施一年多来，环境质量持续改善，但一些地方政府对保护环境和发展经济的关系认识不足，大气、水、土壤污染问题依然突出，环境执法监管亟待加强。

人民日报周四援引沈跃跃在人大会议上所做“关于检查环境保护法实施情况的报告”，有的地方考核问责机制不健全，还有的地方领导干部违规干预环境监测和执法。

今年6-7月，全国人大常委会执法检查组对河北、山西、黑龙江等八省（区）进行了检查，深入到23个地市，召开了21次座谈会，实地查看了106个单位和项目。

根据该报告，环境保护法修订实施后，法律规定的排污许可、环境监测、区域联防联控、生态红线划定、生态补偿等方面的配套法规或规范性文件尚未出台，相关法律法规政策亟需衔接完善。

沈跃跃在报告中建议，各级政府应依法落实环境保护责任，各对环境质量负总责，将环境质量“只能更好、不能变坏”作为政府环保责任的红线。此外，还应进一步提高环境执法能力，加大执法力度。

报告指出，环保法实施以来，从2015年到2016年8月，全国共实施按日连续处罚案件1,163件，查封、扣押案件8,647件，停产、限产案件4,990件。2015年各级环保部门下达行政处罚决定9.7万余份，罚款超过42.5亿元，同比分别增长17%和34%。