中国农业：推进“三权分置”土地流转不是目的，农业农村现代化才是--专家

路透北京11月3日 - 人民日报周四刊登时评文章称，从更长远的未来看，农业现代化将是推动农村土地权益调整最重要的力量。在“三权分置”问题上，有一点必须十分清醒：土地流转不是目的，农业和农村的现代化才是。这个过程很难一蹴而就。

这篇署名中国国务院发展研究中心农村部部长叶兴庆的文章并称，引导土地经营权合理流转、推进土地适度规模经营，是完善“三权分置”办法的一个重要出发点，因为现实中有不少通过流转农民土地发展现代农业的经营者抱怨，签订的流转合同期限很短，而农业基础设施投资回报期较长，不敢作长期投入；需要的资金量大，而经营的土地不能用于抵押融资。

“然而，仍有必要把当前土地交易制度成本的问题，放到农业现代化的整个历史过程中来考量。方向对了，慢一点问题不至于太大；过于心急的话，恐怕就有走偏的风险。”他说。

叶兴庆指出，农村土地的“三权分置”，受到两个现实因素的推动，一个是城镇化，一个是农业现代化。从历史进程看，城镇化的推力更大一些，许多地方尚未实现农业现代化，农村就已经空心化了。

然而，人的流动需要各个方面的社会体系作支撑，当前户籍、教育、医疗等方面的路障正在打开，但基础不够稳固。

“因此农村土地权益的调整，在很长的一个历史时期内还需要为农民留下退路。”文章称，“稳定现有土地承包关系并保持长久不变，允许农民进城落户不必退承包地，是正确而理性的选择。”

叶兴庆指出，处理农民集体和承包户关于承包土地、承包农户和经营主体在土地流转中的权利边界及相互权利关系，复杂而敏感，还有很长的路要走。

但无论是实践探索还是理论创新，都应当奔着一个方向去：“促进土地资源合理利用，发展多种形式适度规模经营，推动现代农业发展，”他说。