中国农业：推进“三权分置”土地流转不是目的，农业农村现代化才是--专家

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京11月3日 - 人民日报周四刊登时评文章称，从更长远的未来看，农业现代化将是推动农村土地权益调整最重要的力量。在“三权分置”问题上，有一点必须十分清醒：土地流转不是目的，农业和农村的现代化才是。这个过程很难一蹴而就。
这篇署名中国国务院发展研究中心农村部部长叶兴庆的文章并称，引导土地经营权合理流转、推进土地适度规模经营，是完善“三权分置”办法的一个重要出发点，因为现实中有不少通过流转农民土地发展现代农业的经营者抱怨，签订的流转合同期限很短，而农业基础设施投资回报期较长，不敢作长期投入；需要的资金量大，而经营的土地不能用于抵押融资。
“然而，仍有必要把当前土地交易制度成本的问题，放到农业现代化的整个历史过程中来考量。方向对了，慢一点问题不至于太大；过于心急的话，恐怕就有走偏的风险。”他说。
叶兴庆指出，农村土地的“三权分置”，受到两个现实因素的推动，一个是城镇化，一个是农业现代化。从历史进程看，城镇化的推力更大一些，许多地方尚未实现农业现代化，农村就已经空心化了。
然而，人的流动需要各个方面的社会体系作支撑，当前户籍、教育、医疗等方面的路障正在打开，但基础不够稳固。
“因此农村土地权益的调整，在很长的一个历史时期内还需要为农民留下退路。”文章称，“稳定现有土地承包关系并保持长久不变，允许农民进城落户不必退承包地，是正确而理性的选择。”
叶兴庆指出，处理农民集体和承包户关于承包土地、承包农户和经营主体在土地流转中的权利边界及相互权利关系，复杂而敏感，还有很长的路要走。
但无论是实践探索还是理论创新，都应当奔着一个方向去：“促进土地资源合理利用，发展多种形式适度规模经营，推动现代农业发展，”他说。
中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见称，加快放活农村土地经营权，土地经营权人对流转土地依法享有在一定期限内占有、耕作并取得相应收益的权利，同时将依法开展土地经营权抵押融资。 （完） (发稿 李子木；审校 乔艳红)
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