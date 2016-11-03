《全球重要经济事件一览表》--11月3日-11月10日

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11月3日(四)

瑞典法伦--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个早餐会，并阐述她对经济形势与当前货币政策的看法(0630)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫在欧洲金融市场协会(AFME)发表演说(2055)。

美国剑桥市--欧洲央行执委科尔于哈佛大学发表演说(2100)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一次会议上发言(0900)。

日内瓦--瑞典央行副总裁扬松参加主题为“负利率和资产购买：在计划内和计划外结果之间寻找平衡”的讨论，并就瑞典的经验发表演讲(1220)。

阿姆斯特丹--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼发表演说，主题为“没时间自满--欧元区当前的经济挑战”(1500)。

日内瓦--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)在小组讨论就瑞典经验发表演说，主题为“负利率和资产购买：想要与不想要结果之间的权衡”(1320)

伦敦--英国央行公布利率决定，并发布通胀报告(1200)。

雅典--欧盟阿拉伯峰会(至11月4日)，希腊央行总裁史托纳拉斯出席。

维也纳--欧盟执委会主席贾克参加以欧洲未来为主题的小组讨论(1400)。

法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。

莫斯科--俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)与日本经济产业大臣世耕弘成将讨论当前经贸关系状态(0730)。

11月4日(五)

华盛顿--美国企业研究院(American Enterprise Institute)与前美国财政部长萨默斯，就“经济增长为何放缓？我们如何让它提速？”主题进行讨论(1300)。

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在墨西哥银行业协会论坛上发言(1600)。

奥兰多--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1340)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)在芝加哥联储举办的第19届国际银行业会议上发表演说(1300)；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上发表演说(1700)。

华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)于国际货币基金组织(IMF)所主办Jacques Polack年度研究会议的小组讨论活动中，就“大衰退后的政策变革”主题发表演说(2000)；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯参加小组讨论(1445)。

挪威波斯格伦--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表演说。

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

加拿大奥沙华--加拿大央行总裁波洛兹将发表演说(0035)。

11月6日(日)

--两岸企业家峰会在金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧盟执委会公开听证会中，就宏观审慎框架发表演说(0915)。

慕尼黑--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表演说(1600)。

布鲁塞尔--欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)在比利时金融论坛发表演讲(1045)。

布鲁塞尔--欧元区财长会议(1400)。

11月8日(二)

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯为一项讨论活动焦点，主题为当前经济情势及货币政策(1245)，埃文斯参与活动讨论(1720)。

香港--澳洲央行国际部主管Chris Ryan在第七届泛亚监管峰会发表演说。

加拿大哈利法克斯--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri于哈利法克斯当地一项活动中发表演说(1605)。

东京--日本央行理事桑原茂裕在第二届金融科技论坛上发表演说。

布鲁塞尔--欧盟财长会议(0800)。

11月9日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

美国欧克莱尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)将担任经济展望午餐会的特邀嘉宾(1830)。

布鲁塞尔--欧盟执委会公布秋季经济预测(1000)。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率(2000)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在2016年ECMI会议上发言，主题为“欧洲资本市场兴盛的政策组合为何？”(0800)。

东京--日本央行公布10-11月政策会议的意见摘要(2350)。

11月10日(四)

上海----2016(第十三届)中国并购年会。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济发表演说(0200)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德陈述经济和货币政策(1415)。

斯德哥尔摩--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席瑞典银行家协会所主办的年会(1450)；瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)将与会并就金融稳定和为实现更稳定金融业的必要改革发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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