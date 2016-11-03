中国个股：嘉宝集团斥资15亿收购光大控股旗下房地产投资平台控股权

路透上海11月3日 - 中国中型房地产公司嘉宝集团 周三晚公告称，拟以15.44亿元人民币现金，受让关联人中国光大控股 旗下唯一房地产投资平台--光大安石（北京）房地产投资顾问公司及光大安石（北京）资产管理有限公司各51%股权。

公告显示，光大安石房地产公司专注于中国房地产私募股权投资，已完成超过50个房地产投融资项目，在国内房地产基金中排名居首，而光大安石资管公司负责房地产项目的投后管理，两者构成房地产投资管理的完整业务链。

光大安石房地产公司去年实现净利1.999亿元，光大安石资管净利为380.22万元。

嘉宝集团称，此次并购利于公司在“传统开发、单轮驱动”向“轻重并举、双轮驱动” 的转型发展中增强发展的源动力；有利于公司迅速获得优质的房地产私募基金管理类资产、品牌及优秀管理团队，提升本公司综合实力；有利于增强公司投融资、抗风险和盈利能力。

今年2月，光大控股旗下北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心共斥资10.5亿元认购嘉宝集团定向增发股份，而且光控安宇8月继续增持，一举成为嘉宝集团第一大股东，光大系合计持股比例达19.27%。光大控股首席执行官（CEO）陈爽及北京安石房地产CEO潘颖已是嘉宝集团董事。

自今年1月起，嘉宝集团已开始与光大控股展开房地产股权投资基金方面的合作，先后投资多只光大系房地产基金。

嘉宝集团周三收报17.27元，过去一个月累计上涨7.4%。（完）