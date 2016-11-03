中国个股：嘉宝集团斥资15亿收购光大控股旗下房地产投资平台控股权

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海11月3日 - 中国中型房地产公司嘉宝集团 周三晚公告称，拟以15.44亿元人民币现金，受让关联人中国光大控股 旗下唯一房地产投资平台--光大安石（北京）房地产投资顾问公司及光大安石（北京）资产管理有限公司各51%股权。
公告显示，光大安石房地产公司专注于中国房地产私募股权投资，已完成超过50个房地产投融资项目，在国内房地产基金中排名居首，而光大安石资管公司负责房地产项目的投后管理，两者构成房地产投资管理的完整业务链。
光大安石房地产公司去年实现净利1.999亿元，光大安石资管净利为380.22万元。
嘉宝集团称，此次并购利于公司在“传统开发、单轮驱动”向“轻重并举、双轮驱动” 的转型发展中增强发展的源动力；有利于公司迅速获得优质的房地产私募基金管理类资产、品牌及优秀管理团队，提升本公司综合实力；有利于增强公司投融资、抗风险和盈利能力。
今年2月，光大控股旗下北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心共斥资10.5亿元认购嘉宝集团定向增发股份，而且光控安宇8月继续增持，一举成为嘉宝集团第一大股东，光大系合计持股比例达19.27%。光大控股首席执行官（CEO）陈爽及北京安石房地产CEO潘颖已是嘉宝集团董事。
自今年1月起，嘉宝集团已开始与光大控股展开房地产股权投资基金方面的合作，先后投资多只光大系房地产基金。
嘉宝集团周三收报17.27元，过去一个月累计上涨7.4%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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