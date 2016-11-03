中国金融：票据交易所12月将上线试运行，首批43家机构接入--一财网

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海11月3日 - 中国国内媒体--第一财经网站周四报导，中国央行日前通知明确，其牵头筹办的票据交易所将于12月8日组织交易系统试运行，首批试点接入机构共计43家，其中商业银行35家、财务公司两家、证券公司三家，以及基金管理公司三家。
报导称，首批接入票交所的机构中，除国有大行、大型股份制商业银行外，也包括一些区域性城商行与地方农商行。某国有大行票据部门人士表示，“掉队”的银行只能等待第二批接入上线。另外，此次央行对于票据中介并不认可，则没有接入票交所系统中。
报导引述这份名为《关于做好票据交易平台接入准备工作的通知》(银办发 224号文)指出，票交所将分两期上线：第一期实现纸质商业汇票交易功能，会员以客户端模式接入；第二期实现纸质商业汇票和电子商业汇票交易功能，具备技术实力的会员可以系统直接模式接入。
业内人士表示，“224号文”首次明确票交所参与机构界定，银行类包括了分支行以上级别，对于非银，只能是非银机构法人以及非法人产品。上述范围涵盖了绝大部分非银机构，参与门槛不高，有利于推动非银机构加入票交所。
今年银行票据业务风波四起，中国农业银行 与中信银行 相继公告确认发生票据诈骗案，涉及金额分别高达39.15亿、9.69亿元；天津银行 上海分行亦发生票据买入返售业务风险事件，经核查涉及金额7.86亿元。
票据市场是短期资金融通的市场。此前处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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