《香港报摘》--其他报纸重要消息11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--市场消息称，由河北首富高彦明持有的香岛道33号单号洋房以约4.6亿港元“卖壳”售出，实尺97,458港元，持货11年帐面劲赚3.067亿港元或2倍。
--香港本地证券商华富国际 宣告再卖盘，新买家为有“地产界安邦”之称的卢志强旗下深圳上市泛海控股 ，提出以10.97亿港元收购华富51%股权，并提出全面收购，每股作价1.38港元。
**星岛日报**
--歌手谭咏麟再战股坛，其有份持股兼御用演唱会筹办公司艺能环球日前申请于创业板上市，初步招股文件披露，谭咏麟持有6.67%股权。
--壹传媒 再发盈警，预料截至9月底止中期业绩录得重大亏损，主要由于香港和台湾因经济不景和印刷刊物市场整体下跌，而刊物的广告收益及发行收入减少。
**苹果日报**
--卤水食品连锁店周黑鸭 第二日招股出现“抽飞”（撤回认购）情况，本报综合6间券商显示，累计借出孖展额缩至近2,642万港元，即只获约8%认购。
--欧洲央行扩大负利率后，本港银行陆续向企业欧元存户收取负利率月费。继滙丰及渣打香港后，中银香港 通知企业客户，每月平均结余超过500万欧元的账户，将会自12月起收取年利率0.4%的服务月费，与欧央行公布的基准利率一致。
**东方日报**
--启德发展区是未来住宅供应重镇，由于住屋刚性需求强劲，规划署早前建议进一步调升启德发展区的发展密度，并削减该区酒店楼面，令该区住宅单位数量增近三成，至最新约4.99万伙单位。
--吉利汽车 公布，十月总销量创新高达约96,158部，较去年同期增长约94%及较九月增长约26%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583