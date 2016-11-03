《香港报摘》--其他报纸重要消息11月3日

**明报**

--市场消息称，由河北首富高彦明持有的香岛道33号单号洋房以约4.6亿港元“卖壳”售出，实尺97,458港元，持货11年帐面劲赚3.067亿港元或2倍。

--香港本地证券商华富国际 宣告再卖盘，新买家为有“地产界安邦”之称的卢志强旗下深圳上市泛海控股 ，提出以10.97亿港元收购华富51%股权，并提出全面收购，每股作价1.38港元。

**星岛日报**

--歌手谭咏麟再战股坛，其有份持股兼御用演唱会筹办公司艺能环球日前申请于创业板上市，初步招股文件披露，谭咏麟持有6.67%股权。

--壹传媒 再发盈警，预料截至9月底止中期业绩录得重大亏损，主要由于香港和台湾因经济不景和印刷刊物市场整体下跌，而刊物的广告收益及发行收入减少。

**苹果日报**

--卤水食品连锁店周黑鸭 第二日招股出现“抽飞”（撤回认购）情况，本报综合6间券商显示，累计借出孖展额缩至近2,642万港元，即只获约8%认购。

--欧洲央行扩大负利率后，本港银行陆续向企业欧元存户收取负利率月费。继滙丰及渣打香港后，中银香港 通知企业客户，每月平均结余超过500万欧元的账户，将会自12月起收取年利率0.4%的服务月费，与欧央行公布的基准利率一致。

**东方日报**

--启德发展区是未来住宅供应重镇，由于住屋刚性需求强劲，规划署早前建议进一步调升启德发展区的发展密度，并削减该区酒店楼面，令该区住宅单位数量增近三成，至最新约4.99万伙单位。

--吉利汽车 公布，十月总销量创新高达约96,158部，较去年同期增长约94%及较九月增长约26%。（完）

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