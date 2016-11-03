《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--国家发改委、粮食局发布《粮食行业“十三五”发展规划纲要》提出，支持优势粮食企业强强联合、兼并重组，打造具有国际竞争力大粮商，构建跨国粮食生产、仓储物流、加工和贸易经营体系。到2020年，力争中国有一定数量大型粮食企业跃居全球跨国粮商前列。
**证券时报**
--P2P网贷行业10月月报数据显示，今年10月，P2P网贷行业单月实现了1,885.61亿元的整体成交量。截至10月底，P2P网贷行业历史累计成交量为29,650.33亿元；贷款余额增至7,486.72亿元，同比增幅达128%。
**21世纪经济报 道**
--从多位券商固收人士处确认，上交所已于10月份完成了对新的《资产证券化（下称ABS）业务指南》的修订，拟进一步完善和明确ABS产品的挂牌程序和特殊事项。此次修订的内容主要围绕ABS的挂牌转让流程的完善。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583