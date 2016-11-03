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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 09:02 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日

**上海证券报**

--国家发改委、粮食局发布《粮食行业“十三五”发展规划纲要》提出，支持优势粮食企业强强联合、兼并重组，打造具有国际竞争力大粮商，构建跨国粮食生产、仓储物流、加工和贸易经营体系。到2020年，力争中国有一定数量大型粮食企业跃居全球跨国粮商前列。

**证券时报**

--P2P网贷行业10月月报数据显示，今年10月，P2P网贷行业单月实现了1,885.61亿元的整体成交量。截至10月底，P2P网贷行业历史累计成交量为29,650.33亿元；贷款余额增至7,486.72亿元，同比增幅达128%。

**21世纪经济报 道**

--从多位券商固收人士处确认，上交所已于10月份完成了对新的《资产证券化（下称ABS）业务指南》的修订，拟进一步完善和明确ABS产品的挂牌程序和特殊事项。此次修订的内容主要围绕ABS的挂牌转让流程的完善。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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