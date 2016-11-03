《中国报摘》--其他报纸重要消息11月3日

--从多位券商固收人士处确认，上交所已于10月份完成了对新的《资产证券化（下称ABS）业务指南》的修订，拟进一步完善和明确ABS产品的挂牌程序和特殊事项。此次修订的内容主要围绕ABS的挂牌转让流程的完善。(完)