中信期货：中国期指净持仓整体偏多

以下内容节选自11月3日的《期货日报》：

本周A股市场振荡加剧，周一收出长下影线，显示支撑较强，周二就出现较强的反弹，但是周三几乎完全回吐了周二的涨幅。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.77%、-0.83%和-0.81%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.66%、-0.59%和-1.01%。期指走势强度略微分化，IF和IH跌幅略小，IC跌幅略大，贴水分别为14.1点、4.1点、55.1点。如果从贴水绝对数看，市场情绪还算稳定。

净持仓层面，当月合约前20席位净持仓IF从周二的净空58手转变为净多117手，IH从净多304手扩大到324手，IC净空711手下降到576手，三大期指品种当月合约净持仓出现了偏暖的迹象。合并IF和IC公布的下月持仓看，IF净空从229手下降到80手，IC则净空从711手扩大到843手。

综合分析，期指总持仓再度减仓增添市场迷茫，净持仓偏暖又显示资金并不悲观。因此，预计大盘延续振荡的概率大。(完)

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