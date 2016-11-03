中信期货：中国期指净持仓整体偏多

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下内容节选自11月3日的《期货日报》：
本周A股市场振荡加剧，周一收出长下影线，显示支撑较强，周二就出现较强的反弹，但是周三几乎完全回吐了周二的涨幅。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.77%、-0.83%和-0.81%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.66%、-0.59%和-1.01%。期指走势强度略微分化，IF和IH跌幅略小，IC跌幅略大，贴水分别为14.1点、4.1点、55.1点。如果从贴水绝对数看，市场情绪还算稳定。
净持仓层面，当月合约前20席位净持仓IF从周二的净空58手转变为净多117手，IH从净多304手扩大到324手，IC净空711手下降到576手，三大期指品种当月合约净持仓出现了偏暖的迹象。合并IF和IC公布的下月持仓看，IF净空从229手下降到80手，IC则净空从711手扩大到843手。
综合分析，期指总持仓再度减仓增添市场迷茫，净持仓偏暖又显示资金并不悲观。因此，预计大盘延续振荡的概率大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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