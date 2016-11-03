港报财经评论：特朗普后劲凌厉，金甲虫乘时而起--信报11月3日

特朗普后劲凌厉 金甲虫乘时而起/ 习广思

美国联邦调查局上周五重新调查民主党总统候选人希拉莉的电邮门事件，经连日发酵，希拉莉的选情急转直下，周二两个民调显示，共和党候选人特朗普民意支持度反超前，吓得环球金融市场急急买政治保险，避险资产黄金、国债及日圆等上扬，风险资产如油价、金属价格、新兴市场及环球股市回吐。市场正在调整对美国总统大选的预期，以免重蹈英国脱欧公投的覆辙。目前市况未算特别恐慌，当对冲盘做完后，料会转趋稳定。

美国ABC广播公司及《华盛顿邮报》最新民调结果显示，特朗普支持度领先希拉莉一个百分点，这是5月以来首次。《洛杉矶时报》所做的民调，特朗普更领先希拉莉4个百分点。综合近期民调结果，希拉莉的领先优势由两周前的7个百分点，收窄至2.2个分点。今届选举两位候选人的民望都甚低，所以民意支持度很易受负面报道影响，特朗普的下流言论使其遭到选民唾弃，怎料进入直路后，希拉莉的电邮门事件再起风浪，令选举形势变得复杂。作为投资者，不得不买定政治保险，因为选民是非理性的。

就算下周二投票后有了结果，预料落选者也不会轻易认输，尤其是特朗普，以他的性格和往绩，一定会玩嘢，令不明朗环境持续一段时间。2000年，当时的民主党总统候选人戈尔就因为输了些微选票予「小布殊」而要重新点票，搞咗成个月，戈尔还算是君子，而且争议集中在点票问题。至于今次特朗普会玩到几尽，真系无人知。

特朗普的总统竞选路能走到今天，反映美国社会存在很多深层次问题，与英国脱欧公投一样，移民政策是重要议题，在中西部小镇里，白人对近十多年不断有拉丁或西班牙裔人进驻，破坏城乡的传统和宁静，挤占本地资源，日感不满，这些外来者不少是非法移民，个中恩怨不单止争饭碗问题，更难解的矛盾是生活习惯、习俗和种族问题。一句讲晒，就是睇唔顺眼。在这种社会气氛下，特朗普乘时而起，为这班白人消消气。

不过，就算特朗普真的当上总统，当他走进庞大复杂的政府架构，和面对着利益团体的游说机器，他又能改变几多现状呢？特朗普的政治承诺不少都是随口噏，没有真正研究，讲就容易，做就困难重重。他一旦当了总统，其言论或者会继续为世界添烦添乱，但改变现状的可能性则颇低，届时大家又会重新评估他所带来的政治风险。无论如何，为下周选举买定保险也是人之常情，一旦出现「黑天鹅」，也能减少突如其来的损失。

本港时间今日凌晨，美国联储局公布议息声明，这份声明重要性不大，美国面对的是政治风险，连主席「伦姨」也无能为力，选举若无法即时有明确结果，联储局随时到12月都加唔到息，看看美滙指数近日转弱，就知市场人士点谂。若下周美国对谁入主白宫仍悬而未决，资金可能会流出美元，那时新兴市场和亚洲市场，可能如英国脱欧公投后般成为受惠者。

本栏一向认为投资组合内必须有黄金或金矿股，理由是很多风险大家都唔知几时来，当投资市场气氛乐观，人人拥抱风险，低买黄金和金股以备不时之需，当然，好景时无人会想买金，大家都想博杀赢钱。不过，近两日环球市场正好印证黄金对冲风险特别是政治风险的功能。12月份期金昨晚升破每盎斯1300美元水平。金价走势主要受到宏观因素影响，本身基本因素影响有限。所以，投资黄金可以作投机，追逐动力，也可作对冲，以防风险，但切勿买金当投资，除非有很长周期的宏观趋势，如七十年代末，通胀由高位长期回落。

阿里巴巴第三季营业额按年升55%，每股盈利5.26元人民币，胜过市场预期。业绩公布后，阿里场外股价急涨4%。近个多星期，在纽约挂牌的中国科网股出现较大调整，连同在香港上市的腾讯 ，几只网股调整幅度由3%至7%不等。该批网股今年表现甚佳，升幅介乎24%至56%，时近年尾有获利回吐并不出奇，但网股最大优势是人流多，拥有大量客户数据，能发掘的商机很大，加上业务国际化的机遇，长线仍值得趁宏观风险推低股价时吸纳。（完）

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