《路透晚报》--11月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：上海总部要求辖内银行加强购房首付资金来源审查，严禁违规操作

中国上海市市场利率定价自律机制发布决议，进一步要求辖内各商业银行严格落实上海市房地产调控政策，并重点强调要继续加强对首付资金来源的审查，并要切实防止信贷等各类资金，尤其是理财资金违规进入土地市场。

--中国数据：财新10月服务业PMI创四个月高点，年内经济料保持平稳增长

新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。

--《综述》中国力推“三权分置”让土地活起来，土改迈出一大步

“无农不稳，无工不富”，对已从温饱迈入小康社会的中国而言，最新公布的“三权分置”土地改革方案无疑是为农与工，稳与富的结合寻找最佳平衡点。

--《焦点》美国商务部长普里茨克对中国大举投资半导体行业发出警告

美国商务部长普里茨克(Penny Pritzker)警告称，中国政府对半导体行业的大规模投资有可能会扭曲全球集成电路市场，导致破坏性的产能过剩并扼杀创新。

--中国环保：大气、水、土壤污染问题突出，环境执法监管待加强--人大报告

中国全国人大常委会副委员长沈跃跃最新表示，环境保护法实施一年多来，环境质量持续改善，但一些地方政府对保护环境和发展经济的关系认识不足，大气、水、土壤污染问题依然突出，环境执法监管亟待加强。

--中德关系：德经济部长称，中方保证德国车企在中国市场不会受歧视

德国经济部长加布利尔在北京表示，德方已获得保证，德国汽车厂商在中国市场准入方面不会受到歧视。加布利尔在两国贸易关系紧张之际访问中国，这项保证是一个积极的迹象。

--香港数据：10月PMI回落至48.2，营商环境三个月以来最差--日经

2016年10月日经香港PMI为48.2，较9月的49.3回落，且该数值为过去三个月以来最低。

--亚洲房地产：中国为第三季亚太区表现最佳投资市场，成交额升45%--仲量联行

国际物业顾问--仲量联行发表的报告显示，今年第三季亚太区房地产投资市场总成交量达到331亿美元；中国为区内表现最理想的市场，季内成交达98亿美元，同比上涨45%。

【金融】

--新闻稿：中国不良资产管理公司因监管政策变化进行转型--标普

中国四大不良资产管理公司正在加大从银行购买不良贷款的力度，标普全球评级在11月2日发布的题为《监管、竞争、产品替换对中国不良资产管理公司的意义》的报告中如是表示。

--中国金融：建行与海翼集团及厦门市国资委签订50亿元债转股框架协议

按资产计中国第二大银行--建设银行宣布，该行与福建省厦门市国资委、厦门海翼集团有限公司签署了关于海翼集团市场化债转股合作框架协议。建行及其关联方将以权益投资等多种方式向海翼集团及其关联方提供金额约50亿元人民币的资金。

--香港金融：美国12月加息机会相当高，应审慎管理风险--金管局发言人

香港金融管理局（HKMA）发言人称，美国12月加息机会相当高，应审慎管理风险。

--中国金融：票据交易所12月将上线试运行，首批43家机构接入--一财网

中国国内媒体--第一财经网站报导，中国央行日前通知明确，其牵头筹办的票据交易所将于12月8日组织交易系统试运行，首批试点接入机构共计43家，其中商业银行35家、财务公司两家、证券公司三家，以及基金管理公司三家。

--台湾个股：第一银行拟扩增海外布局，寻东协合适并购标的--金控总经理

台湾第一金控总经理郑美玲指出，明年该公司旗下各子公司仍以第一银行获利最具发展潜力，为扩增海外布局、提升海外获利占比，已备妥并购所需资金且持续寻找海外并购标的，并购的标的以东协地区银行为首要考量。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行700亿元逆回购，单日净回笼950亿元

中国央行公开市场今日共进行700亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期200亿元。据此计算，今日将继续净回笼，规模为950亿元。

--中国债市：10月托管增4,014亿，境外机构12个月连增国债占仓逾半--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额为42.51万亿元人民币，当月增加4,014亿元，较上月增量6,987亿元下降超过四成。

--中国货币市场：资金再宽回购成交见减点，供给颇多抵消连续净回笼冲击

中国银行间市场早盘流动性进一步显宽。季末紧张因素消退，加之可交换债发行结束，包括大行在内的资金供给十分充裕，抵消公开市场连续净回笼冲击，减点出资亦多有出现。

--中国债市动态：资金愈宽现券稍显暖意，美联储表态暂未产生影响

中国银行间债市现券收益率小幅下行，国债期货微涨。交易员表示，月初资金面愈发宽松，现券稍释暖意，不同期限品种均有1-2个基点左右跌幅，而隔夜美联储表态维持利率不变但暗示12月加息概率升温，并未对市场产生明显影响。

--新债招标：进出口行10年增发债收益率3.1502%，20年3.4334%--业内人士

业内人士透露，中国进出口行上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.1502%和3.4334%，对应投标倍数3.54倍和2.40倍。稍早该行结束招标的三年和五年固息债，中标利率(收益率)分别为2.80%和2.9413%，对应投标倍数1.89倍和2.14倍。

--中国新债：加拿大国民银行发行首单外国金融机构熊猫债，利率3.05%

中国银行发布新闻稿称，加拿大国民银行周三在中国银行间债市完成发行35亿元人民币的熊猫债，期限三年，票面利率为3.05%。这是全球首单外国金融机构熊猫债，承销商此前给出的申购区间为2.80%-3.20%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量小升，逢低购汇思路继续限制反弹空间

人民币兑美元即期早盘随中间价缩量走升，但幅度明显逊于中间价，中间价升至两周新高。交易员称，美国大选变数加剧美元指数波动，客盘观望气氛略升，但逢低购汇情绪仍略占上风，大行还需适度提供美元流动性。

--中国外汇：人民币汇率形成机制改革渐入新阶段，更多让市场主导定价--新华

新华社刊发经济评述称，10月以来人民币汇率弹性增加，更多由市场主导定价背后是人民币汇率形成机制改革渐入新阶段。只有加快国内的经济转型和改革调整，在风险可控的基础上继续推进汇率市场化改革，才能保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【证券/行业】

--《焦点》人民币贬值忧虑推升避险需求，但中国投资者出海渠道不多

近期人民币兑美元汇率贬值加快，中国投资者配置海外资产避险的呼声明显提高；不过基于目前全球“资产荒”以及中国外汇流出仍存限制的现实情况，投资者的选择并不多。

--中国股市：沪综指震荡收升，建筑板块和券商股领涨大盘

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，今日早盘低开后持续攀升，一度摸至3,140点位置，尾盘涨幅有所收窄。个股则现普涨，建筑板块和券商股领涨，但成交量未见明显放大。后市大盘仍面临诸多不确定因素，料股指在年线上方继续震荡拉锯。

--香港个股：复星国际与俄罗斯极地黄金进行排他性入股谈判--消息

三位知情消息人士向路透表示，中国民营投资控股公司复星国际正在进行排他性谈判，欲收购俄罗斯最大黄金生产商--极地黄金(Polyus)一大批少数股权。

--路透专访：百胜中国剥离后，重振成长的道路充满不确定性--执行长

百胜中国执行长潘伟奇对路透表示，公司重振中国业务增长的任务很艰巨，因本地竞争对手实力强大，且市场也有很大波动性。百胜中国从美国母公司剥离未久。

--中港个股：万科10月销售额同比增逾一倍，今年累计销售额已超3,000亿

中国大型房企万科公布数据显示，10月实现销售金额489.9亿元人民币，较去年同期的236.5亿元增加逾一倍；今年1-10月累计实现销售金额已达3,118.9亿元。

--美股业绩：阿里巴巴第二季营收跳增55%，好于分析师预期

中国电商巨头阿里巴巴集团控股公布，第二季营收增长55%，好于分析师预期，受助于核心的网上销售以及强劲的媒体和娱乐业务增长。

--港股业绩：港交所第三季净利按年下降34%，按季整体财务表现维持稳定

按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）称，今年第三季净利按年下降34%，但与前一季比季内收入及整体财务表现维持稳定。

--中港个股：中国铁建获赞比亚东线铁路施工合同，合同额22.6亿美元

中国大型基建公司中国铁建公告称，下属公司中国土木工程集团有限公司已与赞比亚交通与通信部签订赞比亚东线铁路设计和施工合同，合同额约22.64亿美元，约占公司2015年营收的2.51%。

--中国个股：嘉宝集团斥资15亿收购光大控股旗下房地产投资平台控股权

中国中型房地产公司嘉宝集团公告称，拟以15.44亿元人民币现金，受让关联人中国光大控股旗下唯一房地产投资平台--光大安石（北京）房地产投资顾问公司及光大安石（北京）资产管理有限公司各51%股权。

--中国个股：泛海控股斥11亿港元收购华富国际51%股权，将触发要约收购

中国泛海控股公告称，境外全资子公司泛海控股国际金融发展公司以10.97亿港元，收购香港华富国际51%股权，并将触发要约收购，预计该要约收购至多将投入10.54亿港元。

--香港个股：中芯国际启动深圳12英寸半导体生产线项目，明年底投产