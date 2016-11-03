中航期货：沪镍中期处于易涨难跌格局

以下内容节选自11月3日的《期货日报》：

沪镍自8月初见顶回落后，进入箱体振荡，主要波动区间在78500—84500元/吨。对于后市，我们通过宏观面和基本面分析，认为镍价中期处于易涨难跌的格局。

最近，PMI、发电量、工业增加值等数据显示，国内经济已经有所企稳。9月PPI同比已经转正，环比连续两个月正增长。最新公布的10月制造业PMI创2年来新高，且各分项数据明显回升。经济回稳有助于不锈钢消费增长，而人民币贬值将提高镍矿进口成本。(完)

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