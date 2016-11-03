港报财经评论：美大选恐飞出黑天鹅--经济日报11月3日

美大选恐飞出黑天鹅/ 林瑞芬

美国总统大选选情激烈，共和党总统候选人特朗普非无胜算，徒添不明朗，美股波幅指数（VIX）上升。港股昨日又被拖累，回软逾300点，大市成交额只有546.5亿港元。

恒指 收报22,810点，跌幅1.5%；国指 收报9,519点，跌幅1.9%。技术上，国指守于9,500楼上争持。恒指于上周以来多番失守23,000，防守力已不足信，技术支持下移至22,700左右，审慎观望美国选战。如有闪失，港股或回补8月裂口。

美国有民调显示，特朗普反领先民主党总统候选人希拉莉，美股周二当堂脚软，美元回软，人民币延续反弹势头，中国外滙交易中心周三公布人民币中间价，较周二反弹172点子，兑美元报6.7562。美滙指数受制于100阻力而回，人民币跌势暂时稍回稳，A股相对平静，经济稳中有改善，均是利好因素，但对冲美国大选不明朗因素有多少，就要视乎美股的跌势。

从走势图显示，标普500指数 在9月失守50天綫之后，一直收低于其下，呈弱势，本周二略失守6月支持位2,120点，若顺势，考验200天綫2080点支持的机会大，如最后200天綫也失守，为破坏中期升势的强大讯号，便要小心波动性更大，港股进一步被拖累。道指方面，9月以来低企50天綫（现近18,255）之下已接近两个月，技术上，若收低于18,000点，顺势向下考验200天綫（17,737）。同样，200天綫乃中期关键支持，若失守，就要防跌幅迅速扩大。

股市前景未明，守候低吸机遇，中资股还是要看政策面。汽车股在前高速驰骋后，近周失控股价急回，藉口回吐的不乏其中，只要股价完成整固，后市仍有继续攀高之势，比亚迪 ）应是其一。最新据内地媒体传出，去年出台的汽车购置税减半政策有机会再延续一年。

此外，政策面对新能源汽车业还是落力，最中国汽车工程学会组织逾500位行业专家历时一年研究编制的节能与新能源汽车技术路綫图已在上海正式发布，乃未来15年发展蓝图。路綫图显示，总体而言，在汽车产业能耗方面，2020年单位GDP能耗水平要比现在下降20%，2025年下降35%，2030年下降50%。节能汽车年销量占比在2020、2025和2030年应分别占30%、40%和50%。

路綫图提出，2020、2025和2035年汽车年产销规模将分别达到3,000万辆，3,500万辆，3,800万辆。其中新能源汽车的销量占比将分别达到7%、15%和40%。保有量在2020、2025和2030年应当分别大于500万、2,000万和8,000万辆。由于当前新能源保有量不到百万量，行业挑战与机遇并存，未来增长空间巨大。

预计近期新能源补贴政策的出台，对汽车的里程和电耗等方面将有所要求，汰弱留强，料促进新能源汽车产业的健康发展。比亚迪为当中龙头，强者愈强。公司最近公布三季度业绩，实现营业收入278.5亿元人民币，按年增加65%，净利润14.04亿元，按年下降6%，惟扣费净利润13.96亿元，按年增加361%；比亚迪今年首三季营业收入728亿元，按年增加50%，净利润按年增长87%，至36.6亿元，扣非净利润达34.6亿元，按年增加610%。此外，比亚迪提早发盈喜，料全年纯利介乎50亿至52亿元，按年增长77%至84%。

公司前三季销售新能源汽车8.2万辆，按年增加114.2%，纯电动大巴销售7,098台（+174.5%）。按平安证券预计，今年可获得1.5万台纯电动大巴定单，全年有望实现纯电动大巴销售1.2万台以上，实现新能源乘用车销售10万台以上。总体看，公司新能源车销售全年呈逐季提升态势，第四季度有望继续增长。销售增长之余，毛利率回升亦是三季度亮点，毛利率为21.5%，按年提升了3.2个百分点，毛利率提高主要受益于新能源车占比提升，以及传统燃油车结构改善。

比亚迪与青海盐湖达战略性合作，拓展上游锂电池业务后，在保证动力电池产能原料供应，及控制成本将更具有优势。新业务方面，不得不提公司5年前开始研发「云轨」，「云轨」具有占地面积小、爬坡能力强、转弯半径小、噪音低等优点。「云轨」的投资要求仅为地铁的四分之一，建设周期仅为地铁的三分之一等优势，以及铁电池、无人驾驶、能量回馈等先进技术，将以极强的综合实力面向一个万亿级市场（全国300个城市，平均每个城市100亿元计算，约有3万亿元市场潜力）。目前，公司已与全国20余个城市达成初步协定，其中，汕头市成为首个签约城市，已签订30公里「云轨」建设协议。

走势分析方面，比亚迪自9月从高位回落已跌低于50天綫，处整固势中，后市候近46至47港元收集，中期上望60港元，止蚀45港元，昨收报50.7港元。（完）

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