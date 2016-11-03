神凯投资：潜在利多将限制大连豆粕期货跌幅

随着美豆产量日益清晰，国际市场焦点自然会向南美天气和美豆出口上转移。目前，元旦、春节逐步临近，国内豆粕进入消费周期，待供应压力释放后，消费很容易给市场带来支撑。

美国大豆产量仍有提高的可能性，这一利空压制国际豆类市场，而国内豆粕市场亦受其拖累而偏弱。不过，一旦美国产量数据落地，利空兑现，豆粕供应面的压力就会完全释放，后期南美天气灾害、美国出口强劲，以及生猪养殖恢复等信息都能令豆粕再度走高。(完)