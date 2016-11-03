全球金市：金价持稳，受美国大选不确定性支撑

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。

亚股周四下跌，因美国大选两党候选人的支持率差距不断收窄， 令美国股市标普500指数创五年来最长跌势。

美元周四整理跌幅；对美国总统选举的忧虑加剧，盖过了美联储最新政策评估。

周三公布的调查显示，欧元区制造业活动在10月创下近三年最快增速，而且通胀压力显示有进一步回升迹象。

日本央行总裁黑田东彦周三暗示，央行的大规模资产购买行动仍将侧重于公债，他称市政债由于市场规模相对较小，购买起来较为困难。

芝加哥商业交易所(CME)将2016年11月和12月COMEX-100黄金期货维持保证金要求由每张合约5,400美元上调11.1%，至6,000美元。(完)

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