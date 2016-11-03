金鹏期货：旺季来临，郑商所强麦期价稳居高位

以下内容节选自11月3日的《期货日报》：

10月以来，随着气温急剧降低，国内小麦消费进入了传统旺季，小麦现货市场出现价涨量增、购销两旺的热络局面。受此提振，强麦期货国庆节后再度上扬，主力合约屡屡刷新高点。展望后市，由于供应依旧偏紧，强麦期货有望维持偏强走势。

小麦下游产品价格稳步高走，使得小麦价格的上涨步伐更加坚实。而最低价收购小麦逐渐成为市场主要货源，将抬高市场底部，封杀小麦下跌空间，包括强麦在内整体小麦价格仍将易涨难跌。(完)

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