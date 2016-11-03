中原期货：大连铁矿石警惕回落风险，沪银上行节奏延续

自十一长假后，铁矿石1701合约跟随黑色板块震荡走高，并在近期创出该合约上市以来的新高509元/吨，最大涨幅达27.89%。但近4个交易日持仓不断下降，多空双方均有离场意愿。当然，空方源于亏损主动平仓，多方获利出局。周三市场氛围整体偏空，铁矿石日线形成黄昏星组合，后市展开阶段调整概率较大。操作上，可以500元/吨做防守，反弹参与适量空单。

本周初，沪锌1612合约突破震荡区间上沿，同时站在20天均线这一短期多空分水岭上方，MACD指标量能柱在0轴上继续加长，显示期价反弹节奏仍将延续。但值得注意的是，美白银及沪银现价已触及前次大震荡区间下沿部位，该位置存在一定压力。因此，有多单的投资者可以考虑部分止盈，剩余多单可以4,140元/千克做防守谨慎持有，无仓者可以该位置做防守介入新单。(完)