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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 09:11 BJT

中原期货：大连铁矿石警惕回落风险，沪银上行节奏延续

以下内容节选自11月3日的《期货日报》：

　　自十一长假后，铁矿石1701合约跟随黑色板块震荡走高，并在近期创出该合约上市以来的新高509元/吨，最大涨幅达27.89%。但近4个交易日持仓不断下降，多空双方均有离场意愿。当然，空方源于亏损主动平仓，多方获利出局。周三市场氛围整体偏空，铁矿石日线形成黄昏星组合，后市展开阶段调整概率较大。操作上，可以500元/吨做防守，反弹参与适量空单。

　　本周初，沪锌1612合约突破震荡区间上沿，同时站在20天均线这一短期多空分水岭上方，MACD指标量能柱在0轴上继续加长，显示期价反弹节奏仍将延续。但值得注意的是，美白银及沪银现价已触及前次大震荡区间下沿部位，该位置存在一定压力。因此，有多单的投资者可以考虑部分止盈，剩余多单可以4,140元/千克做防守谨慎持有，无仓者可以该位置做防守介入新单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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