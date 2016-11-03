宝城期货：郑商所动力煤期货上涨动力略显不足

本周动力煤1701合约在10日均线附近获得支撑，重新回到5日均线上方，但量仓下滑，上涨动力略显不足。尽管现货价格仍持续上涨，但由于政策压力不断加大，1701合约总体呈现高位盘整态势。

动力煤期货1701合约的走势已经反映了“政策”赋予的煤炭供应将变宽松的预期，但目前运输瓶颈让增产无法真正落地，而且运输成本持续上涨，煤企和贸易商挺价意愿也较强烈，未来几个月动力煤期货1701合约大幅下跌的概率很小。建议投资者低位增持1月多单，或参与“买1卖5”套利。(完)