港报社评：勿奢望港独自然消退，须有全面策略应对处理--明报11月3日

政府就梁颂恒和游蕙祯的宣誓司法覆核，涉及两人的议员资格，而在法庭审理前夕，传出北京以「释法」处理此事。监于关乎司法独立，各方反响较大，除了大律师公会或非建制阵营从根本上反对「释法」，社会上以至建制阵营虽然对以「释法」对付「港独」并未全然抗拒，不过，对法庭审理之际出现「释法」，等于指令法官如何裁决，亦期期以为不可，因为司法独立将受重创。期望北京决定采取任何具体措施之前，再三斟酌利害得失，避免处理过当而使香港蒙受不必要伤害。

按目前可预见情况理解，即使北京以「释法」使梁、游出局，「释法」内容同时排拒两人参与补选。不过，按现行选举规例也不能阻止梁、游的同路人参选，即是不太可能完全堵绝「港独」分子潜进立法会。

梁颂恒和游蕙祯今次陷于被动，老实说是他们不知道天高地厚，以为耍一套三脚猫就可以宣誓过关，他们低估了社会对「辱国辱华」的强烈反弹，连带使人警觉「港独」之危害。「港独」分子必然汲取经验教训，日后有机会晋身议会时会乖乖宣誓，待取得完全议员资格，受权力及特权法保护之后，才利用立法会透过种种机会宣扬「港独」，届时对这类人更难整治。事实上，已经宣誓的议员，会否已经是或会否转变为梁、游的同路人，且看两人所受到的保护以至包庇，谁又可以说得清楚。设若迫使北京再「释法」处理，又是另一次震荡，正是：香港经得起几次摧折？

上述情况说明一点，就是对付梁、游以至他们的同路人，只属末节。关键在本港是否有全面策略和所需法律工具，遏制「港独」蔓延、遏制「港独」分子活动、「港独」分子推动国家分裂将受到制裁等等。简言之，公权力是否有足够权力应对「港独」挑战，当局须面对并及早筹谋。 现在「港独」不受制约。有人组党表明争取香港独立，并在学校外派传单吸纳学生；有组织公然在学校成立组织，以「关注组」名义推动「港独」；更多的是以「自主」、「自决」等主张，推动「暗独」，涉及的包括学者、政党和个别议员等。事实上，若非要把香港从中国分离出去，何须「自决」？设若认同香港是中国不可分离一部分，「自决」又为了什么？另外，选举提名要求参选人签署所谓确认书，也无法阻截「港独」分子参选并当选；学校难以避免「港独」议题，主流意见认同学生讨论，学校和教师按《基本法》规定向学生讲解，清楚明确指出「港独」绝非选项。不过，在学校教师自诩专业，坚持自行处理下，是否按《基本法》导读，抑或漫无边际讨论，使学生认为「港独」是选项之一？未知教育局能否说得清楚。

诸如此类情况，实际反映本港缺乏全面策略应对分裂国家的挑战，即使「港独」分子言行猖獗，当局也莫奈之何。例如今次政府的司法覆核，只能藉梁颂恒和游蕙祯的宣誓有问题发难，属于技术性争议，而非指两人触犯了分裂国家的具体法律，即是这场官司主要是「打技术」而非「打法律」。至于一些人看到「明独」、「暗独」都毋须付出代价，纷纷蠢蠢欲动；学校以自己的方法认为使学生对「港独」有「正确认识」等，都是政府无法可依、公权力无从介入应对的结果。

目前，一些人基于政治需要，认为「港独」不足为惧，只要不在意、不重视，「港独」自会消退云云。绝大多数港人都不想被「港独」困扰，因为明知道「港独」分子成事不足败事有余，挑动了北京的神经，会以严厉手段应对（例如今次若北京「释法」，香港受害）。问题却是少数「港独」分子藉此牟取个人利益，年轻一代视「港独」为时尚潮流，熟知香港情况的人都会知道「当港独无到」，肯定是判断错误；若政府以为「港独」可无为而治，将会是严重错误，届时出现的局面不会是「港独」自然死亡，反而极可能是遍地开花。梁颂恒和游蕙祯宣誓风波折射出来的问题，并非两人的议员资格那么简单，而是对「港独」斗争揭开序幕，政府须有全面策略应对，否则只会捉襟见肘，难奏肤功。

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