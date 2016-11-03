港报社评：忽视人口结构老化，经济失血难逃衰败--信报11月3日

环球央行议息变成苦差，宽松货币政策始终无法激活经济，令决策者进退维谷。不过，主要央行的研究有愈来愈多证据显示，超低息效果被打折扣，是因为中性利率下移，这要归咎于经济潜在增长率下滑，追本溯源是人口结构改变。除非有灾难或战乱，否则人口结构变化很缓慢，常被货币政策忽略，现在恨错难返。团结香港基金日前发表报告推算，最快几年后，本港劳动人口开始减少，老年化衍生的问题接踵而来，必须及早制定政策提升人口数量和质量，否则前景堪忧。

当知道货币政策失效的原因，便明白一些国家为何走不出经济低迷。日本迷失二十多年，救市政策固然诸多失误，放任人口老化问题恶化亦难辞其咎。日本出生率低，又不欢迎外来移民，劳动人口约二十年前已见顶回落，整体人口增长亦过了拐点，住户储蓄率更是负增长。当经济潜在增长率及中性利率相继下行，宽松政策的实质利率相对仍高，难以刺激消费、投资及通胀。日本央行行长黑田东彦在星期二议息后终于「跪低」，承认到二○一八年四月他的五年任期届满前，也实现不了通胀目标。可以预见，日本的情况复将恶化，须引以为监。

香港相比日本，生育率更低，人均寿命更长，分别只是一直有接纳外来移民，可惜仍逃不过人口逐步老化，只是比日本迟一步而已！以目前趋势推算，如什么都不做，香港人口在二○三九年达到顶峰，劳动人口更可能早在二○一九年便走下坡，抚养比率拾级而上。香港经济无可避免减慢，潜在增长率下移，消费和投资萎缩，皆是老年化社会通病。

经济研究普遍认同，一个地方的潜在增长率，背后起重要作用的是人口结构。当劳动人口比例愈高，消费需求便强大，同时又有充裕劳动力满足工商业的需要，经济得以实现较高的潜在增长。另一方面，工商业做投资决定主要看回报率是否吸引，关键同样是经济潜在增长率，若预期增长偏低，难取得吸引回报，自然会放弃投资。因此，要保持经济活力，须维持合适的人口结构和劳动人口比例。随着岁月流逝，老年人口增加不可逆转，生育率下降亦属全球性现象，最直接的解决方法是吸收移民优化人口结构，这做法举世皆然。

香港经过多年接收移民，人口结构未至于像日本那么差，去年透过单程证、输入内地人才、一般就业政策、非本地毕业生留港就业等安排，发出了逾十一万个签证，当中大部分是内地居民。不过，按目前政策、出生率及死亡率等推算，仍难扭转人口结构老化的命运，未来要每年额外输入一万五千人，才可显着减缓整体人口及劳动人口收缩，纾缓人口老化压力。当然，新增的移民必须具高学历及年轻，始有助提升人力资本维持经济动力，要怎样拣选，适宜尽早从长计议。

此外，社会老化后长者如何应付生活开支，也是个难题，就算市民愿意年轻时多储钱，亦不一定老有所依，因为人口结构改变对潜在投资回报有深远影响。央行的研究指出，美国国债利率过去二十多年一直下行，与人口结构变化有莫大关系，战后婴儿潮的一代投身工作，他们的储蓄为市场带来充裕资金，企业借贷成本下降，中性利率相应下移，结果是储钱的投资回报愈来愈低。可是，当这一代陆续退休须靠积蓄过活，而劳动人口比例下降又令新增储蓄不足以弥补缺口，市场资金开始紧绌并把利率推高，产生通胀压力，届时长者更要面对购买力被蚕食的打击。

由于人口结构转变对经济的影响往往要经过漫长时间才浮现，且甚少引发金融动荡，故常被忽略，导致货币政策与预期呈现巨大落差时，决策者始如梦初醒。全球齐步向人口老化，虽是史无前例，却非不可预计，何妨及早应对。晚清名臣李鸿章曾说：「一代人只能做一代人的事。」大意是让下一代自己作主，可是在人口问题上，若有心为下一代着想就不能拖延，否则当人口结构越过盛衰拐点，像当前的日本，只能眼巴巴看着经济日渐衰败，强悍如首相安倍晋三和央行行长黑田东彦也束手无策。

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