瑞达期货：郑糖调整或到位，短期目标6,900元/吨附近

以下内容节选自11月3的《期货日报》：

郑糖1701合约期价最近几个交易日持续小幅回落，对前期的持续上涨进行技术性修正。目前价格回落至布林通道中轨处受到支撑，布林通道开口有收缩迹象，这说明当前价格处于多空交织阶段，且波动率有所下降。

目前MACD指标绿柱仍有增长迹象，说明调整压力仍需消化。不过DIFF和DEA两线均处于零值上方，说明目前的调整属于大多头势的次级修正。关注未来1-2个交易日的绿柱变化情况。

操作上，投资者可背靠6,700元/吨买多，以6,650元/吨为止损位，短期目标6,900元/吨附近。(完)

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