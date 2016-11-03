港报社评：岂止十月惊奇，环球金融过三关--经济日报11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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环球金融市场近日动荡，源于美国大选希拉莉电邮门再发酵，特朗普民调竟反领先，震惊全球。
惟这仅属大形势下小波动，环球金融市场年底前须过三关，波动加剧难免，犹如坐过山车。
美国大选峰回路转，果如一些预言所指般爆出「十月惊奇」，联邦调查局再查民主党参选人希拉莉电邮事件，冲击选情，令她与共和党参选人特朗普的民意支持度逆转，特朗普竟反为领先。
环球投资者吃过6月英国脱欧公投的黑天鹅教训，忧心特朗普有可能逆势转胜，环球金融市场如股市、滙市、债市近日大为波动。港股亦受牵连，恒指周二因中国制造业采购经理指数（PMI）创2年新高而抽升200多点，周三却随美股周二下跌而挫逾300点。
然而，此恐怕仅大形势下的小波动，至年底的两个多月，环球金融市场须过三关，更大的震荡或许难免。
第一关是本月8日的美国总统大选，在尘埃落定前，环球金融市场固随各种大大小小消息而大为波动，更重要是究竟谁最终跑出。
若是亲华尔街的希拉莉胜出，市场还可望较稳定；若是特朗普胜选，环球金融市场则恐掀巨浪，悲观者更担心特朗普任总统会推美国经济再陷衰退，重挫全球金融与经济。
第二关是下月4日的意大利修宪公投。现时各界聚焦美国大选，暂将意大利公投搁在一旁，惟若修宪失败，总理伦齐下台，国会将提前改选，脱欧派五星运动有可能上台执政，再掀新一波脱欧运动，甚或蔓延至法国、瑞士、比利时，令脱欧呼声高涨，欧盟再面临解体危机。由于意大利是欧元区第三大经济体，其脱欧风险触发的市场震荡，恐怕只会较英国脱欧更甚。
第三关是美国联储局12月中会否加息。愈近议息会议，市场炒加息味愈浓；但当落实加息，市场又可掉转头炒明年难加息，此预示未来两个月，尤其美元的资产市场将大幅波动。
惟因市场早已开始消化储局12月加息与否，且即使加息，其后若要再加相信亦起码要一年半载，故掀起的市场波动，或不及美国大选与意国公投，且两者若爆不利结果，紧张的金融与经济形势可能令储局12月再度按兵不动。
故此，近日的环球金融市场波动，很可能只是前菜，戏肉还将陆续上演，投资者要系紧安全带，在未来两个月坐环球过山车。
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