中国汇市：路透测算的人民币汇率指数连续下跌，CFETS指数跌破94关口

路透上海11月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.11%至93.93；SDR篮子指数微跌至95.15，BIS篮子指数微跌至94.81 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.94%，SDR篮子指数跌3.73%，BIS指数跌6.79% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 人民币 6.7491 71 欧元 7.4909 -196 日圆 6.528 -339 港元 0.8703 8.5 英镑 8.3063 -360 澳元 5.1662 17 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.916 -463 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.8777 -109 > 瑞郎 6.9378 -74 加元 5.0397 58 林吉特 0.6186 4.6 卢布 9.4061 407 泰铢 5.1724 -81 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.57，较上日微跌0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报94.46，较上日微 跌0.17%；RXY参考离岸人民币指数 报94.45，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.33，较上日微跌0.11%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)