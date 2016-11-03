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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数连续下跌，CFETS指数跌破94关口

路透上海11月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.11%至93.93；SDR篮子指数微跌至95.15，BIS篮子指数微跌至94.81
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.94%，SDR篮子指数跌3.73%，BIS指数跌6.79%
。
 CFETS篮子货币         今日中间   CFETS篮子货币较上日升贬
                       价         点数
 人民币                   6.7491                        71
 欧元                     7.4909                      -196
 日圆                      6.528                      -339
 港元                     0.8703                       8.5
 英镑                     8.3063                      -360
 澳元                     5.1662                        17
 新西兰元<NZDCNY=PBOC      4.916                      -463
 >                                
 新加坡元<SGDCNY=PBOC     4.8777                      -109
 >                                
 瑞郎                     6.9378                       -74
 加元                     5.0397                        58
 林吉特                   0.6186                       4.6
 卢布                     9.4061                       407
 泰铢                     5.1724                       -81
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.57，较上日微跌0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报94.46，较上日微
跌0.17%；RXY参考离岸人民币指数 报94.45，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.33，较上日微跌0.11%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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