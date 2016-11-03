主要国家经济指标预测--11月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第三季 +0.4% +0.4% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 51.5 50.7 0850 法国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1 综合PMI 52.2 52.2 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.1 54.1 综合PMI 55.1 55.1 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 53.5 53.5 综合PMI 53.7 53.7 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.8% -2.1% 1230 美国非农就业岗位(万人) 10月 增加17.5 增加15.6 民间就业岗位(万人) 增加16.6 增加16.7 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少1.3 政府部门就业岗位(万人) -- 减少1.1 失业率 4.9% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差378 逆差407 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 减少1.0 增加6.72 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 65.6% 65.7% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差17 逆差19.4 出口(亿加元) -- 434.1 进口(亿加元) -- 453.5 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.1 经季节调整PMI -- 58.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月3日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差12.27 逆差17.0 进口 -1% -- 出口 +2% -- 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 10月 52.4 -- 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负13 -- 0900 意大利失业率 9月 11.7% 11.4% 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 54.5 52.4 1000 欧元区失业率 9月 10% 10.0% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 10月 30,740 -- 1200 英国央行利率决定 11月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 26.5 25.8 四周均值(万人) 25.775 -- 续请失业金人数(万人) 10月22日当周 202.6 204.4 1230 美国单位劳工成本 第三季初值 +0.3% +1.3% 非农业生产率 +3.1% +2.0% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 10月终值 54.8 -- 综合PMI 54.9 -- 1400 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.6% -- 耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月修正值 -0.3% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.1% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) +0.6% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -1.3% -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 54.8 56.0 企业活动分项指数 57.7 59.7 就业分项指数 53.1 -- 新订单分项指数 57.7 -- 投入物价分项指数 56.6 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)