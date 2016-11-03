国际油市：油价脱离五周低位，受美元走软提振

美元指数 周四小跌0.09%，为连续第三天下跌，市场担心美国下周的美国大选结果。

正当油价上日跌至五周低点之际，美元走软为市场提供了一些缓解。美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年美国能源资料协会(EIA)开始持有纪录以来最大增幅。此消息打压油价周三大跌。

对于尼日利亚供应受扰的忧虑也支撑油价，该国南部尼日三角洲石油中心的激进份子，周三袭击一条由尼日利亚国家石油公司(NNPC)运营的油管。