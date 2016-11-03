国际油市：油价脱离五周低位，受美元走软提振

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
美元指数 周四小跌0.09%，为连续第三天下跌，市场担心美国下周的美国大选结果。
正当油价上日跌至五周低点之际，美元走软为市场提供了一些缓解。美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年美国能源资料协会(EIA)开始持有纪录以来最大增幅。此消息打压油价周三大跌。
对于尼日利亚供应受扰的忧虑也支撑油价，该国南部尼日三角洲石油中心的激进份子，周三袭击一条由尼日利亚国家石油公司(NNPC)运营的油管。
“市场(对供应受到干扰的消息)总是有一点敏感。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校 张荻/戴素萍 )
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。