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货币新闻 | 2016年 11月 3日 星期四 09:47 BJT

国际油市：油价脱离五周低位，受美元走软提振

美元指数 周四小跌0.09%，为连续第三天下跌，市场担心美国下周的美国大选结果。

正当油价上日跌至五周低点之际，美元走软为市场提供了一些缓解。美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存猛增逾1,400万桶，创1982年美国能源资料协会(EIA)开始持有纪录以来最大增幅。此消息打压油价周三大跌。

对于尼日利亚供应受扰的忧虑也支撑油价，该国南部尼日三角洲石油中心的激进份子，周三袭击一条由尼日利亚国家石油公司(NNPC)运营的油管。

“市场(对供应受到干扰的消息)总是有一点敏感。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校　张荻/戴素萍　)

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