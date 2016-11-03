香港个股：汇丰控股盘初小跌，上日在伦敦回购约2,100万英镑股份

路透香港11月3日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周四香港早盘初段小跌，上日在伦敦回购约2,100万英镑的股份。

香港时间09:40，该股报57.6港元，跌0.17%；大市恒生指数 则跌0.39%。

该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约343.9万股普通股，按成交量加权平均价每股6.0558英镑，涉资约2,082.5万英镑。

截至11月2日，汇丰累计回购196,678,835股普通股，金额11.5亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)