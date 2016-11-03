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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 10:17 BJT

标题新闻：汽车制造商对更换高田瑕疵安全气囊的成本负有“最终责任”--NHTSA

注：NHTSA是“美国国家公路交通安全管理局”英文简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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