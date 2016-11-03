金属期市：期铜自三个月高位回落，因美大选选情胶着引发避险情绪

沪锌 和沪铝 跌约1%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。

新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。

周三公布的调查显示，欧元区制造业活动在10月创下近三年最快增速，而且通胀压力显示有进一步回升迹象。

铜贸易企业Arc Resources执行长Stephen Huang告诉路透，该公司在中国终端客户的铜消费量今年表现疲弱，预计明年会更差。

LME期镍 上涨0.8%至10,405美元。

法国企业集团Eramet 子公司--新喀里多尼亚的镍矿生产商Societe Le Nickel周三称，本周稍早一冶炼厂发生一连串爆炸，使得产出暂时中断。(完)

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