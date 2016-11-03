《国际主要央行公开市场操作一览》--11月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海11月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储11月维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。
欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
11/2 隔夜逆回购 -1,762.32 0.25%(固定利率)
11/1 隔夜逆回购 -1,718.90 0.25%(固定利率)
10/31 隔夜逆回购 -2,147.98 0.25%(固定利率)
10/28 三天逆回购 -1,299.83 0.25%(固定利率)
10/27 隔夜逆回购 -1,351.13 0.25%(固定利率)
永久操作：
11/1 买入MBS 6.02 --
11/1 买入MBS 22.06 --
10/31 买入MBS 12.45 --
10/28 买入MBS 21.92 --
10/27 买入MBS 13.55 --
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。美联储政策制定委员会表示，经济动能已经增强，就业增长保持稳健。美联储政策制定者也对通胀正朝2%目标迈进表达了更加乐观的看法。美联储在为期两天政策会议结束后发表的声明中称，“委员会认为上调联邦基金利率的理据继续增强，但决定暂不采取行动，等待一些经济继续向目标迈进的进一步迹象。”
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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11/2 七天期反向交易 10.00亿美元 0.91%(固定利率)
10/31 八天期反向交易 327.275 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行(ECB)两位高层决策者表示，央行将为经济提供刺激举措，直至通胀稳步回升，即便目前其史无前例的政策存在副作用且面临诸多限制。欧洲央行执委科尔称，央行的举措正在发挥作用，但他同时警告，随着利率逼近实际极限，央行的操作空间减小，因此各国政府必须开始为复苏欧元区经济发挥更大作用。欧洲央行管理委员会委员连恩称银行对目前为止的宽松政策“很满意”，还没有看到严重负面作用的苗头。
--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，央行将在12月就延长量化宽松资产购买计划的机制做出决定。“将会有两个决定...当然其中一个是延长到什么程度及持续多久。另一个是当然是要权衡...这意谓着我们必须进一步买进资产，问题是买进什么资产，我们是否有足够的资产可买，而这是讨论的重点，”诺沃特尼表示。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 318,340
上周三 317,450
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当期变化 +890
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行未扩大刺激举措，但再度推迟达到通胀率目标的时间，表明该央行将维持政策不变，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。由于出口和消费摆脱低迷状况，日本央行维持其经济温和增长的预期不变。但该央行也警告称，上述预期面临下行风险，物价动能也在减弱。日本央行在对和政策决定一同发布的预估进行的季度检讨中，将实现2%通胀率目标的时间推迟了一年至“2018财年前后”，即承认在2018年4月总裁黑田东彦任期届满前都不会实现。黑田东彦称，日本央行准备采取“所有可用措施”以实现通胀目标，希望维持市场对央行将推出更多刺激措施的预期。但他补充称，财政和货币措施可以相辅相成，暗示在日本央行努力消除通缩之际，政府也需要出台经济刺激措施来刺激增长。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行1,096.5亿台币定存单，与当日定存单到期金额2,541.5亿台币相较，存单到期余额减1,445亿台币。
--台湾央行周二发行1,919.50亿台币定存单，与当日定期存单到期金额1,883.50亿台币相较，存单到期余额增加36亿台币。
--台湾央行周一发行3,776.5亿台币定存单，与当日定期存单到期金额3,751.5亿台币相较，存单到期余额增加25亿台币。 (完)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583