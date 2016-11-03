台湾债市：10年公债增额券105/11R殖利率反弹，空单回补后买盘乏力

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北11月3日 - 在连续三日下跌后，台湾指标10年公债增额券105/11R 发行前交易殖利率周四早盘走升。交易员称，市场空单大回补后，今日买盘乏力；但因应美国总统大选变数，短期殖利率高点恐有限。
他们指出，原本前日空单量在120余亿台币的105/11R，上日回补后剩下107亿台币，显见空单已回补不少。此外，冷券市场仍有不少公债卖单高挂，这也令现券殖利率大跌不易。
〞寿险和行库要实现获利数字也是(冷券卖压大的)原因，〞一位本地商银交易员说。
他们认为，台湾经济表现回温，央行不再降息，整体利率上行力道恐怕还在，盘势尚未稳定。长远来看恐怕还是要等美国12月的利率决策，届时升息一事底定之后，再来判断利率方向比较准确。
全球股市、美元和原油周三下跌，黄金和瑞郎等避险资产上涨，因投资者对美国总统大选选情紧绷感到担忧。
本地时间10:21，105/11R发行前交易殖利率升1.52基点至0.9275%；至于台股加权指数 则跌0.25%。
交易员预估，今天105/11R发行前交易殖利率交投区间将介在0.91-0.95%。
美国公债收益率周三触及一周最低，因美国下周大选的不确定性提振公债避险吸引力，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)并未承诺即将升息。指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32，收益率报1.80%，低于周二尾盘的1.82%。
最新相关报导链接：
-- 美国大选：希拉里和特朗普差距缩小，金融市场紧张情绪升温
--《专题新闻快速浏览》--美联储按兵不动，但暗示12月可能加息 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583