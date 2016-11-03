台湾债市：10年公债增额券105/11R殖利率反弹，空单回补后买盘乏力

路透台北11月3日 - 在连续三日下跌后，台湾指标10年公债增额券105/11R 发行前交易殖利率周四早盘走升。交易员称，市场空单大回补后，今日买盘乏力；但因应美国总统大选变数，短期殖利率高点恐有限。

他们指出，原本前日空单量在120余亿台币的105/11R，上日回补后剩下107亿台币，显见空单已回补不少。此外，冷券市场仍有不少公债卖单高挂，这也令现券殖利率大跌不易。

〞寿险和行库要实现获利数字也是(冷券卖压大的)原因，〞一位本地商银交易员说。

他们认为，台湾经济表现回温，央行不再降息，整体利率上行力道恐怕还在，盘势尚未稳定。长远来看恐怕还是要等美国12月的利率决策，届时升息一事底定之后，再来判断利率方向比较准确。

全球股市、美元和原油周三下跌，黄金和瑞郎等避险资产上涨，因投资者对美国总统大选选情紧绷感到担忧。

本地时间10:21，105/11R发行前交易殖利率升1.52基点至0.9275%；至于台股加权指数 则跌0.25%。

交易员预估，今天105/11R发行前交易殖利率交投区间将介在0.91-0.95%。

美国公债收益率周三触及一周最低，因美国下周大选的不确定性提振公债避险吸引力，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)并未承诺即将升息。指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32，收益率报1.80%，低于周二尾盘的1.82%。

最新相关报导链接：

-- 美国大选：希拉里和特朗普差距缩小，金融市场紧张情绪升温