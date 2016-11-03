台湾汇市：台币早因美元转弱而走扬，但31.5见进口商逢低买盘入场

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北11月3日 - 台币兑美元 周四早盘反应美元转弱而呈升值走势；惟交易员说，随台币升破31.500价位即吸引进口商买盘涌入，使台币升势受阻并拉回到31.500附近，短线台币应不易升破31.470价位。
他们指出，美国联准会(FED)如市场预期，利率决策会议决定按兵不动，美元指数应声倒地，早盘美元在亚洲市场更显疲弱，日圆和韩元均呈升值格局，台币开盘后不久旋及直接攻破31.500关卡，冲到31.470的半个月盘中高位；此前盘中新高为10月20日的31.438。
〞美元指数回落，早盘直接反应美元转弱，台币一步到位，开盘就直接决定价格了。〞一大型银行交易员说。
他表示，台币盘初反应美元疲弱走势而劲升，惟台币升破31.500价位，进口商逢低进场大买美元，削弱台币升值力道，料短线美元在31.470附近应有撑。
一中型银行交易员亦称，台币劲升让进口商乐翻天，〞台币一旦升破31.500，进口商都进来买啊，大家都很紧张，因为很快买不到(便宜的美元)了。〞
他们指出，台股早盘再跌但未见外资踪影，惟海外无本金交割远期外汇(NDF)看空美元，带动台币走升。不过，美国下周即举行总统大选，潜在不确定因素充斥，市场大都抱持〞下周再战〞心态，使市场观望气氛更趋浓厚，交易量不大。
本地时间10:30，韩元兑美元 报1,139.5，上日收在1,149.8；台股加权指数 则跌0.24%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增，目前一个月美元/台币远汇 报31.430/31.465，上日收在31.460。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.450-31.540。
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