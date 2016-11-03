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货币新闻 | 2016年 11月 3日 星期四 10:39 BJT

芝加哥期市：大豆五个交易日来首次上升，但供应充足预期令涨幅受限

以下是0207GMT报价：  
 合约           最新    变动    涨跌   两日涨跌   30日移动均      RSI
                                                          值  
 CBOT小麦     417.75    0.00  +0.00%     +0.36%       407.69       58
 CBOT玉米     347.00    0.75  +0.22%     -2.18%       345.48       42
 CBOT大豆     988.50    2.00  +0.20%     -2.30%       980.32       46
 CBOT稻米       9.77   $0.05  +0.51%     -3.74%       $10.28       26
 WTI原油       45.87   $0.53  +1.17%     -1.71%       $48.83       30
 汇率                                                                
 欧元/美元    $1.111  $0.005  +0.49%     +1.17%                      
 美元/澳元    0.7673   0.002  +0.31%     +0.84%                      
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
    
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>   
    

 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 戴素萍/于春红)

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