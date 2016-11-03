澳洲经济：贸易逆差降至20个月低位，受助于大宗商品价格回升

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
澳洲规模1.6万亿澳元的经济，上季创下25年来零衰退的战绩，因经济增速加速至四年来最快，主要拜净出口的大规模贡献所赐。
然国内表现并不平均。通胀疲弱且就业市场乏善可陈可能会令澳洲央行要是不是提醒要进一步降息。
基础通胀率陷于纪录低位1.5%，而且看来再一两年还是可能会低于澳洲央行2-3%的目标区间。
最近几个月的就业增长也令人失望；而且严重倾向于兼职工作的增加。
期货市场<0#YIB:>暗示明年降息的可能性最多40%。路透上周调查60位分析师发现，绝大多数受访者预期2017年中前会降息一次至1.25%。
“风险为进一步降息，但我认为不会早于明年第二季，”Sebastian并表示。(完) (编译 陈宗琦/白云/戴素萍 审校 张涛/张若琪/孙茉莉)
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