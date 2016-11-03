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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 10:47 BJT

标题新闻：俄罗斯企业将用外汇来支付石油出口关税，以最小化卢布汇率波动

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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