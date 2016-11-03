《美国上市公司业绩公布日程表》--11月3日至11月10日

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透11月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 11/3/2016 12:00 APA.N Q3 2016 Apache Corp 11/3/2016 12:00 HAR.N Q1 2017 Harman International Industries Inc 11/3/2016 12:00 CHTR.OQ Q3 2016 Charter Communications Inc 11/3/2016 BMO PNW.N Q3 2016 Pinnacle West Capital Corp 11/3/2016 BMO CHK.N Q3 2016 Chesapeake Energy Corp 11/3/2016 BMO BDX.N Q4 2016 Becton Dickinson and Co 11/3/2016 BMO CI.N Q3 2016 Cigna Corp 11/3/2016 BMO BLL.N Q3 2016 Ball Corp 11/3/2016 BMO SPGI.N Q3 2016 S&P Global Inc 11/3/2016(估计) BMO PGR.N Q3 2016 Progressive Corp 11/3/2016 BMO CHD.N Q3 2016 Church & Dwight Co Inc 11/3/2016 BMO PWR.N Q3 2016 Quanta Services Inc 11/3/2016 AMC FLR.N Q3 2016 Fluor Corp 11/3/2016 AMC MTD.N Q3 2016 Mettler-Toledo International Inc 11/3/2016 AMC MNST.OQ Q3 2016 Monster Beverage Corp 11/3/2016 AMC KHC.OQ Q3 2016 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 11/3/2016 AMC SWKS.OQ Q4 2016 Skyworks Solutions Inc 11/3/2016 AMC EOG.N Q3 2016 EOG Resources Inc 11/3/2016 AMC SBUX.OQ Q4 2016 星巴克 11/3/2016 AMC MSI.N Q3 2016 摩托罗拉解决方案 11/3/2016 AMC MHK.N Q3 2016 Mohawk Industries Inc 11/3/2016 AMC SYMC.OQ Q2 2017 赛门铁克(Symantec) 11/3/2016 20:00 QRVO.OQ Q2 2017 Qorvo Inc 11/3/2016 AMC ED.N Q3 2016 Consolidated Edison Inc 11/3/2016 AMC ATVI.OQ Q3 2016 Activision Blizzard Inc 11/3/2016 AMC CBS.N Q3 2016 CBS Corp 11/3/2016 AMC LNT.N Q3 2016 Alliant Energy Corp 11/4/2016 11:00 DUK.N Q3 2016 Duke Energy Corp 11/4/2016 11:30 HUM.N Q3 2016 Humana Inc 11/4/2016 BMO REGN.OQ Q3 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 11/4/2016 BMO PCG.N Q3 2016 PG&E Corp 11/4/2016 BMO CNP.N Q3 2016 CenterPoint Energy Inc 11/4/2016 BMO NRG.N Q3 2016 NRG Energy Inc 11/4/2016 BMO AES.N Q3 2016 AES Corp 11/4/2016 BMO XRAY.OQ Q3 2016 Dentsply Sirona Inc 11/4/2016 BMO FE.N Q3 2016 FirstEnergy Corp 11/4/2016 BMO WLTW.OQ Q3 2016 Willis Towers Watson PLC 11/4/2016(估计) AMC BRKa.N Q3 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 11/4/2016 AMC AEE.N Q3 2016 Ameren Corp 11/7/2016 BMO WRK.N Q4 2016 WestRock Co 11/7/2016 BMO ROK.N Q4 2016 Rockwell Automation Inc 11/7/2016 BMO SNI.OQ Q3 2016 Scripps Networks Interactive Inc 11/7/2016 BMO CTSH.OQ Q3 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 11/7/2016 BMO SYY.N Q1 2017 Sysco Corp 11/7/2016 AMC IFF.N Q3 2016 International Flavors & Fragrances Inc 11/7/2016 21:00 PCLN.OQ Q3 2016 Priceline Group Inc 11/7/2016 AMC NWSA.OQ Q1 2017 新闻集团 11/7/2016 AMC ALB.N Q3 2016 Albemarle Corp 11/7/2016 AMC PKI.N Q3 2016 PerkinElmer Inc 11/7/2016 AMC MAR.OQ Q3 2016 万豪国际(Marriott International) 11/7/2016 AMC MCHP.OQ Q2 2017 Microchip Technology Inc 11/8/2016 NTS EXPD.OQ Q3 2016 Expeditors International of Washington Inc 11/8/2016 BMO ENDP.OQ Q3 2016 Endo International PLC 11/8/2016 BMO DHI.N Q4 2016 D.R. Horton Inc 11/8/2016 BMO CVS.N Q3 2016 CVS Health Corp 11/8/2016 BMO JCI.N Q4 2016 江森自控(Johnson Controls) 11/8/2016 AMC CXO.N Q3 2016 Concho Resources Inc 11/8/2016 AMC TRIP.OQ Q3 2016 TripAdvisor Inc 11/9/2016 BMO VIAB.OQ Q4 2016 维亚康姆(Viacom) 11/9/2016 BMO MYL.OQ Q3 2016 Mylan NV 11/9/2016 BMO COTY.N Q1 2017 Coty Inc 11/9/2016 AMC CSRA.N Q2 2017 CSRA Inc 11/10/2016(估计) BMO TDG.N Q4 2016 TransDigm Group Inc 11/10/2016 BMO PRGO.N Q3 2016 Perrigo Company PLC 11/10/2016 BMO KSS.N Q3 2016 Kohls Corp 11/10/2016 BMO RL.N Q2 2017 Ralph Lauren Corp 11/10/2016 BMO M.N Q3 2016 梅西百货(Macy's) 11/10/2016 AMC DIS.N Q4 2016 迪士尼(Walt Disney) 11/10/2016 AMC KORS.N Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 11/10/2016 AMC NVDA.OQ Q3 2017 英伟达(Nvidia) 11/10/2016 AMC JWN.N Q3 2016 Nordstrom 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍