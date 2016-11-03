台湾股市：收低续创逾一个半月新低，忧美国选举变数本土资金退场

路透台北11月3日 - 台湾股市周四收跌，续创逾一个半月新低。分析师表示，在市场担忧美国总统大选变数，及美国联准会12月升息机率升高，本土资金持续调整部位，致今天指数进一步跌破9,100点并连四日收黑；料明日将面临9,000点整数大关保卫战。

台湾加权股价指数 收跌0.79%,至9,067.27点；此前收盘新低在9月14日的8,902.30点；今日成交初值 为667.39亿台币，上交易日修正后为642.50亿。

〞大环境还是担心美国选举变数，短期信心不足，筹码松动。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他表示，随指数跌破季线(今日季线在9,172.78点)支撑，明日将面临9000点大关保卫战，〞9,000点绝对不能跌破，但看起来9,000点大关岌岌可危，表示市场真的高度担美国选情。〞

但他指出，台股指数虽跌破季线支撑，惟目前季线依旧往上，〞除非未来继续大跌，而且跌破8,900点季线才会下弯，目前只以短暂跌破(季线)看待。〞

新光投信分析师谢学云则表示，从今日台股收跌0.79%，惟午盘台币却逆势暂收升1角，及大型权值股跌幅不大，如台塑 仍收涨等观察；这波指数下跌主要来自本土资金退场，未见外资撤离迹象，〞整个国际风险有升高的迹象，包括美国联准会12月升息机率大增、美国选举有变数，导致本土资金转趋观望。〞

分析师预估，明日台股指数区间暂看9,000-9,120点。

亚洲股市周四与美元一样呈现守势，因美国大选两位候选人的支持率咬得很紧，美股标普500指数创出五年来最长连跌走势，投资者纷纷逃往避险资产。