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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 11:59 BJT

韩国金融市场：股汇市双双由近日跌势回升，尽管政治危机仍在扩大

交易员表示，韩元的回升得益于美元兑主要货币下跌，因投资者担心
美国总统大选结果的不确定性及美国12月升息可能性。
    
    “投资者更加关注即将到来的美国大选和美联储12月政策决定等海外
议题，因为国内政治丑闻将如何发展仍难以预料，”Hana Futures外汇分
析师Kim Doo-un表示。
    
    澳元上涨亦对新兴亚洲市场带来温和支撑，市场仍焦躁不安。
    
    韩股综合股价指数 上涨0.2%至1,975.04点。
    
    外资料将小幅卖超韩股。
    
    权重股三星电子 跌1.6%；LG电子 涨1.3%。
    
    上涨股与下跌股分别为572家和237家。
    
    三年期公债12月期货 涨0.04点至110.31。
   
                               0323 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元            1,142.3       1,149.8
    日圆/韩元     11.0948/85       11.0729
    韩国公债期货 *        110.30        110.35
    韩国综合股价指数   1,975.04      1,978.94
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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X=
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
 
    

 (编译 蔡美珍/王琛/戴素萍 审校 王兴亚/王丽鑫/高琦)

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