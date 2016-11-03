韩国金融市场：股汇市双双由近日跌势回升，尽管政治危机仍在扩大

交易员表示，韩元的回升得益于美元兑主要货币下跌，因投资者担心 美国总统大选结果的不确定性及美国12月升息可能性。 “投资者更加关注即将到来的美国大选和美联储12月政策决定等海外 议题，因为国内政治丑闻将如何发展仍难以预料，”Hana Futures外汇分 析师Kim Doo-un表示。 澳元上涨亦对新兴亚洲市场带来温和支撑，市场仍焦躁不安。 韩股综合股价指数 上涨0.2%至1,975.04点。 外资料将小幅卖超韩股。 权重股三星电子 跌1.6%；LG电子 涨1.3%。 上涨股与下跌股分别为572家和237家。 三年期公债12月期货 涨0.04点至110.31。 0323 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,142.3 1,149.8 日圆/韩元 11.0948/85 11.0729 韩国公债期货 * 110.30 110.35 韩国综合股价指数 1,975.04 1,978.94 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 蔡美珍/王琛/戴素萍 审校 王兴亚/王丽鑫/高琦)