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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 17:20 BJT

台湾汇市：台币连四日收升创近月新高，受美元转弱及外资汇入激励

* 外资虽再卖台股，惟反手净汇入逾0.5亿美元
    * 美元转弱及外资汇入，推升台币创近月新高
    * 美国选举不确定因素，市场观望气氛更趋浓厚
    * 台币明日波动区间料在31.410-31.520

    路透台北11月3日 - 台币兑美元 周四收升并创近一个月新高；汇银人士指出，
在国际美元走弱，而日圆、韩元及澳币和纽币全线对美元强弹，加上外资反手呈净汇入，激
励台币进一步攻高，终场升破31.500重要心理关卡。
    
    资深汇银人士表示，外资在台股虽持续卖超，但午后反手汇入且净汇入逾0.5亿美元，
加上美元转弱；日圆、韩元及新币等亚币全面劲升，带动台币〞连四升〞。

    〞外资有进来一点点啦，但大家都在观望美国选举，量也缩了。〞前述资深汇银人士说
。
    
    一大型银行交易员即指出，今天外资偏汇入，台币太强了且接下来料仍偏强，但预计短
线台币也不易升破31.410。 
               
    他说，今天午后台币进一步冲高，一举攻克31.500重要心理关卡，主要是反应国际美元
偏弱，而近来走势非常疲弱的韩元亦跟着止贬强弹；另日圆、英镑和欧元及澳币和纽币等均
对美元强劲反弹。下午外资买、卖美元都有，但偏向卖方。 
        
    另一大型银行交易员亦称，午后有看到外资汇入款，而随台币冲高，进口商逢低买入美
元，〞小型进口商有进来(买美元)，像小泉般的涌出，大型进口商还在观望。〞
    
    前述资深汇银人士指出，随美国总统大选进入倒数，近日市场观望气氛更趋浓厚，台股
成交量明显萎缩、美元亦呈弱势；面临未来潜在极大不确定因素--美国选举结果，市场更是
严阵以待。
    
    〞大家都穿戴整齐，头盔都戴好了，准备随时应战！我们是小市场，风浪来了小船当然
晃的比较厉害，但还是OK的。〞他说。
    
    台币今日收盘创近一个月新高，此前收盘新高为10月6日的31.403。
    
    由于美元走软，多数新兴亚币周四上涨，但美国总统角逐的难分伯仲令投资者保持谨慎
，并远离高风险资产。 
    
    台湾股市周四收跌，续创逾一个半月新低；加权股价指数 收跌0.79%,至9,067.2
7点。 
       
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超39.82亿台币，连续七个交易 日
卖超共计256.47亿台币；上交易日为卖超51.59亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.410-31.520。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.461/31.499，上日收在3
1.460。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量  上日成
                       报价                                      亿美元  交量／
                                                                         亿美元
                                                                               
 台北外汇经纪公      31.468     31.564  31.448-31.519   31.510     5.66    5.41
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.468     31.565  31.448-31.517   31.495     3.02    2.04
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.025/-0.005              -0.020/-0.010
 美元/台币六个月期        -0.150/-0.110              -0.135/-0.105
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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