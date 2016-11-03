台湾汇市：台币连四日收升创近月新高，受美元转弱及外资汇入激励

* 外资虽再卖台股，惟反手净汇入逾0.5亿美元 * 美元转弱及外资汇入，推升台币创近月新高 * 美国选举不确定因素，市场观望气氛更趋浓厚 * 台币明日波动区间料在31.410-31.520 路透台北11月3日 - 台币兑美元 周四收升并创近一个月新高；汇银人士指出， 在国际美元走弱，而日圆、韩元及澳币和纽币全线对美元强弹，加上外资反手呈净汇入，激 励台币进一步攻高，终场升破31.500重要心理关卡。 资深汇银人士表示，外资在台股虽持续卖超，但午后反手汇入且净汇入逾0.5亿美元， 加上美元转弱；日圆、韩元及新币等亚币全面劲升，带动台币〞连四升〞。 〞外资有进来一点点啦，但大家都在观望美国选举，量也缩了。〞前述资深汇银人士说 。 一大型银行交易员即指出，今天外资偏汇入，台币太强了且接下来料仍偏强，但预计短 线台币也不易升破31.410。 他说，今天午后台币进一步冲高，一举攻克31.500重要心理关卡，主要是反应国际美元 偏弱，而近来走势非常疲弱的韩元亦跟着止贬强弹；另日圆、英镑和欧元及澳币和纽币等均 对美元强劲反弹。下午外资买、卖美元都有，但偏向卖方。 另一大型银行交易员亦称，午后有看到外资汇入款，而随台币冲高，进口商逢低买入美 元，〞小型进口商有进来(买美元)，像小泉般的涌出，大型进口商还在观望。〞 前述资深汇银人士指出，随美国总统大选进入倒数，近日市场观望气氛更趋浓厚，台股 成交量明显萎缩、美元亦呈弱势；面临未来潜在极大不确定因素--美国选举结果，市场更是 严阵以待。 〞大家都穿戴整齐，头盔都戴好了，准备随时应战！我们是小市场，风浪来了小船当然 晃的比较厉害，但还是OK的。〞他说。 台币今日收盘创近一个月新高，此前收盘新高为10月6日的31.403。 由于美元走软，多数新兴亚币周四上涨，但美国总统角逐的难分伯仲令投资者保持谨慎 ，并远离高风险资产。 台湾股市周四收跌，续创逾一个半月新低；加权股价指数 收跌0.79%,至9,067.2 7点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超39.82亿台币，连续七个交易 日 卖超共计256.47亿台币；上交易日为卖超51.59亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.410-31.520。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.461/31.499，上日收在3 1.460。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.468 31.564 31.448-31.519 31.510 5.66 5.41 司 元太外汇经纪公 31.468 31.565 31.448-31.517 31.495 3.02 2.04 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.005 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.110 -0.135/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)