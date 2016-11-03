中国汇市：人民币早盘缩量小升，逢低购汇思路继续限制反弹空间

* 人民币早盘缩量小升，幅度明显小于中间价

* 市场观望气氛略升，但逢低购汇仍略占上风

* 大行不时提供美元流动性

* 市场价已偏离中间价超100点

路透上海11月3日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价缩量走升，但幅度明显逊于中间价，中间价升至两周新高。交易员称，美国大选变数加剧美元指数波动，客盘观望气氛略升，但逢低购汇情绪仍略占上风，大行还需适度提供美元流动性。

他们并指出，隔夜美联储议息会议并无意外，预期12月加息的概率上升，然而短期市场焦点仍在美国大选，不排除美元指数仍有一定调整空间，但要影响境内预期还需要时间；由于市场价已偏离中间价超100点，人民币日内或难跌破6.76。

“虽然美指继续调，但现在大家的思路，还是越低越购，今天估计也就差不多了，已经在（美元兑人民币）中间价上方100点了。”一中资行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.7593元,上日收报6.7613元，夜盘终报6.7588元。今日人民币兑美元中间价 报6.7491元，上日中间价为6.7562元。人民币兑美元即期成交额 为110.29亿美元，上日半日为160.96亿美元。

全球汇市方面，美元周四整理跌幅；对美国总统选举的忧虑加剧，盖过了美联储最新政策评估。美联储决策者仍然暗示他们下月有可能升息。

美联储周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch Tool，交易商押注美联储12月升息几率为72%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9315元, 上日尾盘为6.933元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7706元, 上一交易日尾盘报6.7682元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7589，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.5164、6.5714和8.334。