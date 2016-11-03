中国汇市：人民币早盘缩量小升，逢低购汇思路继续限制反弹空间

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 人民币早盘缩量小升，幅度明显小于中间价
* 市场观望气氛略升，但逢低购汇仍略占上风
* 大行不时提供美元流动性
* 市场价已偏离中间价超100点
路透上海11月3日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价缩量走升，但幅度明显逊于中间价，中间价升至两周新高。交易员称，美国大选变数加剧美元指数波动，客盘观望气氛略升，但逢低购汇情绪仍略占上风，大行还需适度提供美元流动性。
他们并指出，隔夜美联储议息会议并无意外，预期12月加息的概率上升，然而短期市场焦点仍在美国大选，不排除美元指数仍有一定调整空间，但要影响境内预期还需要时间；由于市场价已偏离中间价超100点，人民币日内或难跌破6.76。
“虽然美指继续调，但现在大家的思路，还是越低越购，今天估计也就差不多了，已经在（美元兑人民币）中间价上方100点了。”一中资行交易员称。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.7593元,上日收报6.7613元，夜盘终报6.7588元。今日人民币兑美元中间价 报6.7491元，上日中间价为6.7562元。人民币兑美元即期成交额 为110.29亿美元，上日半日为160.96亿美元。
全球汇市方面，美元周四整理跌幅；对美国总统选举的忧虑加剧，盖过了美联储最新政策评估。美联储决策者仍然暗示他们下月有可能升息。
美联储周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch Tool，交易商押注美联储12月升息几率为72%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9315元, 上日尾盘为6.933元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7706元, 上一交易日尾盘报6.7682元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7589，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.5164、6.5714和8.334。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583