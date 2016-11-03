中国新债：国开行下周二发行至多200亿元四期债，期限1/5/10/20年

路透上海11月3日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(8日)招标发行 四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限一、五、10、20年。其中一年期新发债可追 加发行7亿元，用于商业银行柜台分销。 上述一年期品种为该行今年第17期新发债，五、10、20年期为该行今年第六期CN16020 6=CFXS、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.96%、3. 05%、3.80%。 首场招标结束后，一年期固息债可向工商银行 、农业银行 和中 国银行 分别追加发行不超过3亿元、1亿元和3亿元当期债券，专门用于通过商业 银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中 标利率。 具体发行条款如下： 2016年第17期新发债和第五、六、13期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：50亿元 10年：60亿元；20年：50亿元 追加发行上限 1年：7亿元 期限/计息方式 1/5/10/20年固息 招标时间 1/5年：11月8日9:30-10:30 10/20年：11月8日9:30-11:10 1年期追加发行时间：10:50-11:10 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 1年：11/14；5/10/20年：11/10 起息日 1年：11月14日；5年：2月18日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 1年：11/9-11/14 5/10/20年：11/9-11/10 上市日 1年：11/16；5/10/20年：11/14 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)