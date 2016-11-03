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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 12:23 BJT

中国新债：国开行下周二发行至多200亿元四期债，期限1/5/10/20年

路透上海11月3日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(8日)招标发行
四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限一、五、10、20年。其中一年期新发债可追
加发行7亿元，用于商业银行柜台分销。
    
    上述一年期品种为该行今年第17期新发债，五、10、20年期为该行今年第六期CN16020
6=CFXS、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.96%、3.
05%、3.80%。
    
    首场招标结束后，一年期固息债可向工商银行 、农业银行 和中
国银行 分别追加发行不超过3亿元、1亿元和3亿元当期债券，专门用于通过商业
银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中
标利率。

    具体发行条款如下：

           2016年第17期新发债和第五、六、13期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿元；5年：50亿元
                    10年：60亿元；20年：50亿元
    追加发行上限    1年：7亿元
    期限/计息方式   1/5/10/20年固息
    招标时间        1/5年：11月8日9:30-10:30
                    10/20年：11月8日9:30-11:10 
                    1年期追加发行时间：10:50-11:10
    招标方式        单一价格/利率(荷兰式)
    缴款日          1年：11/14；5/10/20年：11/10
    起息日          1年：11月14日；5年：2月18日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          1年：11/9-11/14
                    5/10/20年：11/9-11/10
    上市日          1年：11/16；5/10/20年：11/14
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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