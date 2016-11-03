修正-《全球汇市》美元因总统大选紧张气氛下跌，关注非农就业数据

(修正：内文第七段，希拉里的支持率周三仅比特朗普高“1.7%”，应为“1.7个百分点”) * 美国总统大选愈发激烈，给金融市场蒙阴 * 美联储仍暗示下月可能升息，但未提供增加升息押注的理由 * 日本市场因假日休市 * 关注美国非农就业数据，下周将迎来大选 路透东京11月3日 - 美元周四跌幅加深，因美国总统大选的局势盖过了美国联邦储备理 事会(美联储/FED)会议的影响，美联储决策者仍然暗示他们下月有可能升息。 美元回吐稍早涨幅，兑日圆下跌，日本市场因公共假日休市。 美元兑日圆 最新下跌0.7%至102.57，徘徊在10月4日以来最低水平，远离10月28 日触及的高位105.53。 “实际上，美联储传递的新信息不太多。汇市关注焦点仍然是希拉里领先特朗普的优势 缩小，”加拿大皇家银行驻香港亚洲外汇策略主管Sue Trinh称。 “由于日本休市，市场出现常见的在低流动性情况下的避险行动，”她称。 尽管民主党候选人希拉里克林顿在周二投票前的很多民调中仍然领先，但一些投资者开 始消化共和党候选人特朗普当选的可能性。 RealClearPolitics公布的民调平均结果显示，希拉里的支持率周三仅比特朗普高1.7个 百分点，支持率分别为47%和45.3%。不过路透/益索普民调显示，希拉里支持率领先特朗普6 个百分点。 有报导称日本佐世保一美国海军基地发生枪击案，之后该基地关闭。该消息进一步打压 亚洲市场风险人气。一海军发言人称未证实有活跃射击者，该基地恢复正常运作。 “很明显，每次避险情绪抬头，日圆都是理想的避险货币，”巴克莱驻新加坡的亚太地 区外汇策略主管Mitul Kotecha说。 “此外，不能忽视日本央行未调整政策这个事实。这并不出人意料，但目前来看市场的 确感觉距离进一步行动还有一段时间，”他补充说。 日本央行周二并未扩大刺激政策，不过推迟了达成2%通胀目标的时间表。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经 济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch Tool，交易商押注美联储12月升息机率 为72%。 美国非农就业报告将于周五发布，路透调查的106位经济学家的预估中值显示，10月料 新增17.5万个就业岗位。 欧元兑美元 涨0.2%至1.1116，此前曾上涨0.6%至高点1.1125，为10月11日以来最 高。 美元兑瑞郎 下滑0.3%至0.9696瑞郎，隔夜曾跌至10月3日以来最低位0.9691。 美元指数 跌0.3%至97.089，之前曾跌至10月11日以来的最低位97.079。 澳元兑美元 基本持平，报0.7656美元，但兑日圆 下滑0.7%至78.57日 圆，为10月14日以来最低。 墨西哥披索兑美元跌至一个多月来低位。披索被视为特朗普选战的风向标，因特朗普誓 言要控制移民并重新考虑美墨贸易关系。 墨西哥披索兑美元 跌至19.5172，为9月30日来最低。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1118 1.1094 +0.22 +2.38 1.0860 美元/日圆 102.61 103.29 -0.66 -14.70 120.30 欧元/日圆 114.11 114.65 -0.47 -12.54 130.47 美元/瑞郎 0.9694 0.9728 -0.35 -3.23 1.0018 英镑/美元 1.2330 1.2297 +0.27 -16.34 1.4738 美元/加元 1.3374 1.3388 -0.10 -3.36 1.3839 美元/离岸人民币 6.7696 6.7668 +0.04 +3.07 6.5680 澳元/美元 0.7664 0.7658 +0.08 +5.35 0.7275 新西兰元/美元 0.7307 0.7284 +0.32 +7.06 0.6825 澳元/日圆 78.640 79.100 -0.58 -10.25 87.620 新西兰元/日圆 74.990 75.240 -0.33 -8.53 81.980 英镑/日圆 126.55 127.07 -0.41 -28.59 177.22 澳元/新西兰元 1.0484 1.0500 -0.15 -1.69 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/王丽鑫/艾茂林/侯雪苹/王琛；审校 戴素萍/李春喜/高琦/孙茉莉/王兴亚)