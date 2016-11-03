中国债市动态：资金愈宽现券稍显暖意，美联储表态暂未产生影响

路透上海11月3日 - 中国银行间债市现券收益率周四小幅下行，国债期货微涨。交易员表示，月初资金面愈发宽松，现券稍释暖意，不同期限品种均有1-2个基点左右跌幅，而隔夜美联储表态维持利率不变但暗示12月加息概率升温，并未对市场产生明显影响。

此外，今早招标的进出口行新债投标倍数则显示机构需求较为一般。

“美联储影响不大，最近外围有点risk off吧，主要还是国内资金松，很多机构钱都出也出不掉了，”上海一银行交易员称，短债收益率下了近2个基点，长端在1-2个bp不等。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。

一级方面，进出口行招标的三年和五年固息债，中标利率(收益率)分别为2.80%和2.9413%，对应投标倍数1.89倍和2.14倍；10年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.1502%和3.4334%，对应投标倍数3.54倍和2.40倍。

华北一银行交易员表示，现在即便资金宽松大家的情绪也不是特别高，中长期的资金面仍然存在一定疑虑，而且下周10月宏观数据将陆续公布，基本面改善程度如何仍需进一步确认，短期谨慎观望心态的机构还是挺多。

新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1325%/3.1275%，上日尾盘为3.1400%/3.1380%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7400%/2.7250%，上日尾盘在2.74%/2.71%。