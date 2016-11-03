中国债市动态：资金愈宽现券稍显暖意，美联储表态暂未产生影响

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海11月3日 - 中国银行间债市现券收益率周四小幅下行，国债期货微涨。交易员表示，月初资金面愈发宽松，现券稍释暖意，不同期限品种均有1-2个基点左右跌幅，而隔夜美联储表态维持利率不变但暗示12月加息概率升温，并未对市场产生明显影响。
此外，今早招标的进出口行新债投标倍数则显示机构需求较为一般。
“美联储影响不大，最近外围有点risk off吧，主要还是国内资金松，很多机构钱都出也出不掉了，”上海一银行交易员称，短债收益率下了近2个基点，长端在1-2个bp不等。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。
一级方面，进出口行招标的三年和五年固息债，中标利率(收益率)分别为2.80%和2.9413%，对应投标倍数1.89倍和2.14倍；10年和20年固息增发债，中标收益率分别为3.1502%和3.4334%，对应投标倍数3.54倍和2.40倍。
华北一银行交易员表示，现在即便资金宽松大家的情绪也不是特别高，中长期的资金面仍然存在一定疑虑，而且下周10月宏观数据将陆续公布，基本面改善程度如何仍需进一步确认，短期谨慎观望心态的机构还是挺多。
新订单加速增长、就业稳步上升，带动财新10月中国服务业PMI升至四个月高点，当月综合PMI亦创逾三年半新高，显示中国经济暂已企稳，今年年内料能保持平稳增长态势。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1325%/3.1275%，上日尾盘为3.1400%/3.1380%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7400%/2.7250%，上日尾盘在2.74%/2.71%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.880元人民币，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1612 收报101.500元，较上日结算价涨0.15%。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583