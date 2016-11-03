澳新汇市：澳元因美大选选情胶着而原地踏步，新西兰元触一个月高位

交易员认为希拉里是能保持现状的候选人；特朗普如当选总统，将有很高的不确定性。

“美国总统大选肯定令风险人气承压并扭曲市况，”OANDA澳洲暨亚太资深汇市交易员Stephen Innes表示。

澳元兑日圆 下跌，在美国大选前不确定性升高，交易员转向安全资产。

澳元兑新西兰元 跌至逾一个月低位。

新西兰元兑美元 亦徘徊在近一个月高位，报0.7308，上交易日创下近两个月来最大单日升幅。

国际奶价在本周的拍卖中上涨11.4%，同时就业报告显示新增就业岗位亮眼，增加了正面的动能。

“新西兰数据一直强劲。我们仍预期新西兰央行在下次会议将会宽松政策，但进一步宽松倾向的可能性已大大降低，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。(完)

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