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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 12:47 BJT

中国货币市场：资金再宽回购成交见减点，供给颇多抵消连续净回笼冲击

路透上海11月3日 - 中国银行间市场周四早盘流动性进一步显宽。季末紧张因素消退，
加之可交换债发行结束，包括大行在内的资金供给十分充裕，抵消公开市场连续净回笼冲击
，减点出资亦多有出现。
    
    交易员认为，考虑到央行一贯以来的态度，尽管资金面出现明显改善，但若逆回购操作
量不断减少，未来依旧需要保持谨慎预期。
    
    华中一银行交易员称，上月末缴税、MPA考虑等导致资金紧张因素已消退，因此逆回购
需求减少也属正常。未来“央行还是会收(流动性)上去的，态度还比较鹰派。”
    
    稍早央行公开市场进行了700亿元人民币的逆回购操作，连续第二日实现净回笼，今日
规模扩大至950亿元。 

    江苏凤凰出版传媒集团于10月31日至11月2日面向合格投资者发行50亿元可交换债。据
交易员透露，此次凤凰传媒EB的中签率为0.32%。据此计算，该期可交换债名义申购资金在1
.5万亿元，20%的比例对应申购定金规模约3,000亿元。
            
    以下为主要货币市场利率报价：       
 北京时间12:00                今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                               
 其中:隔夜                     2.1903    2.2557       -6.54
  七天                         2.3539    2.3683       -1.44
 14天                          2.4942    2.5808       -8.66
 上海证交所质押式回购利率                                  
 其中:隔夜                     3.9350    1.0100     +292.50
  七天                         2.4000    2.4400       -4.00
  14天                         2.5200    2.5700       -5.00
 回购定盘利率                                              
 其中:隔夜                     2.2000    2.2800       -8.00
  七天                         2.4500    2.5000       -5.00
  14天                         2.6000    2.7000      -10.00
 Shibor                                                    
 其中:隔夜                     2.2450    2.2492       -0.42
 七天                          2.4080    2.4140       -0.60
 三个月                        2.8380    2.8296       +0.84
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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