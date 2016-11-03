中国货币市场：资金再宽回购成交见减点，供给颇多抵消连续净回笼冲击

路透上海11月3日 - 中国银行间市场周四早盘流动性进一步显宽。季末紧张因素消退， 加之可交换债发行结束，包括大行在内的资金供给十分充裕，抵消公开市场连续净回笼冲击 ，减点出资亦多有出现。 交易员认为，考虑到央行一贯以来的态度，尽管资金面出现明显改善，但若逆回购操作 量不断减少，未来依旧需要保持谨慎预期。 华中一银行交易员称，上月末缴税、MPA考虑等导致资金紧张因素已消退，因此逆回购 需求减少也属正常。未来“央行还是会收(流动性)上去的，态度还比较鹰派。” 稍早央行公开市场进行了700亿元人民币的逆回购操作，连续第二日实现净回笼，今日 规模扩大至950亿元。 江苏凤凰出版传媒集团于10月31日至11月2日面向合格投资者发行50亿元可交换债。据 交易员透露，此次凤凰传媒EB的中签率为0.32%。据此计算，该期可交换债名义申购资金在1 .5万亿元，20%的比例对应申购定金规模约3,000亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1903 2.2557 -6.54 七天 2.3539 2.3683 -1.44 14天 2.4942 2.5808 -8.66 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9350 1.0100 +292.50 七天 2.4000 2.4400 -4.00 14天 2.5200 2.5700 -5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2000 2.2800 -8.00 七天 2.4500 2.5000 -5.00 14天 2.6000 2.7000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2450 2.2492 -0.42 七天 2.4080 2.4140 -0.60 三个月 2.8380 2.8296 +0.84 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)