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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 13:13 BJT

路透基点：日盛国际租赁推出22亿台币三年期贷款案--TRLPC

路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，日盛国
际租赁(Jih Sun International Leasing & Finance)正在筹措22亿台币(
7,000万美元)的三年期贷款，该公司刚刚在五个月前完成一笔30亿台币的
贷款案。
    
    彰化银行是此次融资的牵头行兼簿记行。该笔贷款包括20亿台币循环
贷款A部分和2亿台币循环贷款B部分。
    
    该笔贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码150个基点，
税前最低利率是1.7%。
    
    银行邀贷档次为：承诺贷款4亿台币或以上者，取得牵头行兼簿记行
头衔，可获前端费20个基点；承诺贷款2亿-3.99亿台币、1亿-1.99亿台币
者为一般参贷行，可分别获得15和8个基点的费用。答复截止日期为11月2
5日。该贷款由日盛国际租赁董事长和母公司日盛控股的大股东担保。
    
    所筹资金将为2014年2月签署的22亿台币三年期贷款再融资，并用作
运营资本。(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 张荻)

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