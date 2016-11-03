路透基点：日盛国际租赁推出22亿台币三年期贷款案--TRLPC

路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，日盛国 际租赁(Jih Sun International Leasing & Finance)正在筹措22亿台币( 7,000万美元)的三年期贷款，该公司刚刚在五个月前完成一笔30亿台币的 贷款案。 彰化银行是此次融资的牵头行兼簿记行。该笔贷款包括20亿台币循环 贷款A部分和2亿台币循环贷款B部分。 该笔贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码150个基点， 税前最低利率是1.7%。 银行邀贷档次为：承诺贷款4亿台币或以上者，取得牵头行兼簿记行 头衔，可获前端费20个基点；承诺贷款2亿-3.99亿台币、1亿-1.99亿台币 者为一般参贷行，可分别获得15和8个基点的费用。答复截止日期为11月2 5日。该贷款由日盛国际租赁董事长和母公司日盛控股的大股东担保。 所筹资金将为2014年2月签署的22亿台币三年期贷款再融资，并用作 运营资本。(完) (编译 王琛；审校 张荻)