新兴汇市：多数新兴亚币兑美元上扬，美国大选仍令投资者保持谨慎

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.76 103.31 +0.54 +17.07 120.30 坡元 1.3841 1.3845 +0.03 +2.41 1.4175 台币 31.464 31.564 +0.32 +5.09 33.066 韩元 1139.20 1149.80 +0.93 +3.14 1174.95 泰铢 34.92 35.01 +0.26 +3.15 36.02 菲律宾披索 48.33 48.37 +0.08 -2.96 46.90 印尼卢比 13053.00 13055.00 +0.02 +5.61 13785.00 印度卢比 66.69 66.71 +0.03 -0.81 66.15 马币 4.1830 4.1860 +0.07 +2.56 4.2900 人民币 6.7591 6.7588 -0.00 -3.95 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/汪红英；审校 王颖/于春红/张若琪)