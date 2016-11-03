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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 13:24 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币兑美元上扬，美国大选仍令投资者保持谨慎

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.76    103.31   +0.54  +17.07    120.30
    坡元            1.3841    1.3845   +0.03   +2.41    1.4175
    台币          31.464    31.564   +0.32   +5.09    33.066
    韩元           1139.20   1149.80   +0.93   +3.14   1174.95
    泰铢             34.92     35.01   +0.26   +3.15     36.02
    菲律宾披索       48.33     48.37   +0.08   -2.96     46.90
    印尼卢比      13053.00  13055.00   +0.02   +5.61  13785.00
    印度卢比       66.69     66.71   +0.03   -0.81     66.15
    马币            4.1830    4.1860   +0.07   +2.56    4.2900
    人民币          6.7591    6.7588   -0.00   -3.95    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/杜明霞/汪红英；审校 王颖/于春红/张若琪)

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