中国新债：农发行下周一将增发至多234亿元四期债，期限3/5/7/10年

路透上海11月3日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(7日)招标增发至多234亿元人民币四期固息债，期限包括三年、五年、七年和10年。

上述四期债为该行今年第20期 、21期 、17期 和18期 增发债，票面利率分别为2.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：