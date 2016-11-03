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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 13:22 BJT

台湾股市：盘中触及近三周低位，尾随亚股走软

路透台北11月3日 - 台湾股市周四盘中触及近三周低点，追随美股及部份亚股跌势；电子股及银行股领跌。

0441 GMT，加权股价指数 跌0.4%至9,098.44点，稍早低见9,080点，为10月17日以来最低。

电子类指数 跌0.5%，金融保险类指数 跌0.4%。(完)

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