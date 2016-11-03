中国新债：加拿大国民银行发行首单外国金融机构熊猫债，利率3.05%

路透上海11月3日 - 中国银行周四发布新闻稿称，加拿大国民银行 周三在中国银行间债市完成发行35亿元人民币的熊猫债，期限三年，票面利率为3.05%。这是全球首单外国金融机构熊猫债，承销商此前给出的申购区间为2.80%-3.20%。

该期债由招商证券、渣打银行(中国)、农业银行、工商银行及中国银行担任联席主承销商和簿记管理人。

中国央行此前称，批复同意加拿大国民银行在中国银行间债市发行不超过50亿元的人民币债券。央行表示，加拿大国民银行金融债券的发行，有助于进一步促进中加金融合作，深化中加经贸关系，同时对中国债券市场对外开放具有积极意义。

加拿大国民银行是加拿大六家国内系统重要性银行之一，截至2016年7月31日，该行总资产2,299亿加元，为加拿大第六大银行，几乎在各省均设有分支机构。

中诚信国际信用评级公司对加拿大国民银行的境内主体和本次债券，信用评级均为AAA。海外评级方面，标准普尔将发行人的长期银行存款评级评定为A级，短期银行存款评级评定为A-1级，评级展望为稳定；穆迪将发行人长期银行存款评级评定Aa3级，短期银行存款评级评定为P-1级，评级展望为负面。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年一度陷入沉寂，不过2015年以来发行明显提速，国际性商业银行、境外非金融企业、境外主权国家熊猫债陆续破冰。