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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 14:37 BJT

欧股业绩：荷兰国际集团第三季业绩好于预期，因佣金和费用收入上升

路透阿姆斯特丹11月3日 - 荷兰最大银行荷兰国际集团(ING) 周四公布，第三季的基本净利为13.49亿欧元(14.9亿美元)，高于预估，该公司称因贷款持续增长，佣金和费用收入也上升。

九名接受路透调查的分析师此前预计，当季基本净利11.1亿欧元，上年同期10.9亿欧元。(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)

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