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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元普遍下跌，美国选战消息主导市场

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* 美元/日圆下跌0.58%，欧元/美元涨0.18%，澳元/美元涨0.18%，新西兰元/美元上扬0.44%

* 美元/加元下滑0.22%，英镑/美元上涨0.23%，美元/韩元跌0.9%，美元/离岸人民币微升0.03%

* 沪综指上扬0.84%，韩国综合股价指数 涨0.24%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微跌0.02%，美国原油期货上升0.9%，现货金上涨0.34%

* 路透/益索普最新民调显示，希拉里支持率领先特朗普6个百分点，接近FBI重启电邮门前水平

* 日本市场逢假期休市

(完)

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(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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